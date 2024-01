Trauer um Lutz Lischka

Österreichs Judosport trauert um Lutz Lischka.

Der Wiener Lutz Lischka, in den 1960er-Jahren Journalist bei der „Presse“, ist am Wochenende, wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag (30. Jänner) nach langem Kampf seinem letzten Gegner unterlegen. Lischka war Olympia-Fünfter im Mittelgewicht (bis 80 Kilo) bei den Spielen 1972 in München, mit der österreichischen Mannschaft EM-Dritter 1970 in Berlin und als Judoka des JC Manner Wien fünfmal Staatsmeister. Zum Teil während und nach seiner aktiven Sportkarriere war Lischka Sportjournalist. Der Wiener Judoverband trauert um einen erfolgreichen Judoka, großartigen Menschen und Freund.