Wann Airbnb in Wien noch erlaubt ist

Seit Kurzem gelten in der Bundeshauptstadt strengere Regeln für Kurzzeit­ver­mie­tung von Wohnungen. Unter schwierigen Voraussetzungen sind Ausnahmebewilligungen möglich.

Wien. „Jetzt. Für immer.“ So wirbt der Wiener Tourismusverband für die Stadt. Die Wiener Gastfreundschaft wird als weltberühmt angepriesen. Aber, „Wien ist (auch) anders“, und das nicht unbedingt immer im guten Sinn. Denn wo Touristen in Zukunft noch in Wien übernachten können, ist im Wandel. Durch Einschränkungen für die Kurzzeitvermietung von Wohnungen, die die Landesregierung fixiert hat, wird die Verfügbarkeit von besonders bei Familien und jungen Reisenden beliebten Ferienwohnungen wohl massiv zurückgehen.

Der tageweisen Vermietung über Plattformen wie Airbnb oder Booking geht es erneut an den Kragen. Bereits 2018 wurde die Zulässigkeit der kurzfristigen Vermietung von Wohnungen in Wien, insbesondere in sogenannten Wohn­zo­nen, massiv eingeschränkt. Da­mals wurde § 7a Wr. Bauordnung eingeführt, nach dessen Abs 3 als Wohnung gewidmete Aufenthaltsräume in Wohnzonen nur zu Wohnzwecken genutzt werden dürfen, nicht aber für die gewerbliche Nutzung für kurzfristige Beherbergungszwecke (den Begriff der Gewerblichkeit versteht der VwGH weiter als in der Gewerbeordnung angegeben).