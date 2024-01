China – Kontrastreiches Mosaik

Klassische Schönheit und aufregende Moderne vereinen sich im Reich der Mitte. Das traditionelle Erbe bietet eine Überfülle an Kultur und die Vielfalt der Landschaften ist überwältigend.

Begleiten Sie uns auf dieser facettenreichen Rundreise durch China und tauchen Sie in ein faszinierendes Mosaik aus kulturellen Schätzen und atemberaubenden Landschaften ein. Die majestätische Verbotene Stadt in Beijing und die einzigartige Chinesische Mauer sowie das archäologische Wunder der Terrakotta-Armee der Qin-Dynastie Xi’an werden Sie begeistern. Die hautnahe Begegnung mit Pandabären in Chengdu wird ebenso unvergesslich wie die Kreuzfahrt auf dem Yangzi-Fluss vorbei an spektakulären Landschaften. Die bizarren Felsformationen aus Quarzsandstein im Zhangjiajie-Nationalpark und das Städtchen Fenghuang mit seinen hölzernen Pfahlbauten werden Sie in vergangene Welten versetzen. Die pittoresken Reisterrassen von Longji mit dem ländlichen Leben bilden einen starken Kontrast zur pulsierenden Metropole Hongkong. Eine Fülle an unterschiedlichsten Erlebnissen wartet auf Sie im „Reich der Mitte“!

Reiseverlauf

Tag 1: Ihre Reise beginnt mit dem Flug von Wien nach Beijing.

Tag 2: Nach Ihrer Ankunft in den frühen Morgenstunden, werden Sie direkt zu Ihrem Hotel, dem 5* Regent Beijing Hotel, gebracht. Am Nachmittag besichtigen Sie den Himmelstempel, der 1998 in die Liste des Unesco-Welterbes aufgenommen wurde.

Tag 3: Heute fahren Sie zur Großen Mauer bei Mutianyu. Dieser Teil der Chinesischen Mauer gehört zum am besten erhaltenen Abschnitt. Den Auf- und Abstieg erleichtern zwei Seilbahnen. Auf dem Rückweg zum Hotel machen Sie noch einen Fotostop beim Olympiagelände. Am Abend besuchen Sie eine Peking-Oper.

Tag 4: Heute spazieren Sie über den Platz des himmlischen Friedens und besuchen den Kaiserpalast, der umfangreichste Palastbau der Welt, auch als „Verbotene Stadt“ bezeichnet. Am Nachmittag steht der Besuch des Sommerpalasts auf dem Programm. Am Abend kosten Sie die berühmte Peking-Ente.

Tag 5: Heute stehen der Lama-Tempel sowie der Konfuzius-Tempel auf dem Programm. Ein kleiner Bummel durch die Hutongs darf auch nicht fehlen. In diesen engen Gassen sieht man noch die alten traditionellen Wohnhöfe. Am Nachmittag setzen Sie Ihre Reise im Schnellzug weiter nach Xi’an fort.

Die imposanten Reisterrassen von Longsheng wurden vor über 700 Jahren vom Volk der Yao angelegt. Shutterstock

Tag 6: Highlight des Tages ist Chinas achtes Weltwunder, die Terrakotta-Armee. Bereits 210 v. Chr. ließ der erste chinesische Kaiser seine gigantische Grabanlage erbauen und zwang schätzungsweise 700.000 Menschen zur Mitarbeit. Die berühmte Terrakotta-Armee sollte den mächtigen Herrscher im Totenreich bewachen und ist seit der Entdeckung im Jahr 1974 weltberühmt. Der Besuch des Museums der Provinz Shaanxi am Nachmittag mit dem anschließenden Bummel über den lebhaften Nachtmarkt im moslemischen Viertel, runden den Tag ab.

Tag 7: Heute besuchen Sie die große Wildganspagode, die Kaiser Gaozong zum Gedenken an seine verstorbene Mutter erbauen ließ. Nach einem Besuch der Moschee von Xi’an, eine der ältesten Moscheen des Landes, fahren Sie weiter nach Chengdu.

Tag 8: Das Giant Panda Breeding Research Institut steht heute auf dem Programm. Die Forschungs- und Zuchtstation für Pandas beherbergt heute ca. 100 Pandas. Danach bummeln Sie durch die Jinli-Straße mit ihren traditionellen Häusern, kleinen Restaurants und Shops. Anschließend fahren Sie weiter nach Chongqing wo Sie an Bord der MS Century Oasis, dem derzeit modernsten und luxuriösesten Yangzi-Schiff, gehen.

Tag 9: Neben Informationsveranstaltungen an Bord erwarten Sie heute ein Besuch der Pagode Shibaozhai oder der Geisterstadt Fengdu.

Tag 10: Sie verbringen den Tag an Bord und fahren durch die Qutang-Schlucht mit ihren extrem steil fallenden Felswänden und durch die bizarr geformte Wu-Schlucht. Mit kleineren Booten erkunden Sie auch einen Nebenfluss des Yangzi. Zum Abschluss des Tages passieren Sie den westlichen Teil der Xiling-Schlucht.

Tag 11: Nach dem Frühstück schiffen Sie in Maoping aus. Sie besichtigen den Drei-Schluchten-Staudamm, den größten Damm der Welt, und fahren dann weiter nach Yichang und nach Zhangjiajie.

Der Riesenpanda ist nicht nur Chinas Nationaltier, sondern auch ein internationales Symbol für Niedlichkeit. Shutterstock

Tag 12: Sie verbringen den Tag in einem der schönsten und spektakulärsten Nationalparks China, dem Zhangjiajie-Nationalpark. Per Außenaufzug gelangen Sie hinauf auf etwa 330 m Höhe, von wo sich Ihnen ein grandioser Blick auf den markanten Felsen-Wald Yuanjiajie bietet. Die zum Teil 200 m hohen in den Himmel ragenden Quarzsandtürmen dienten dem Kinofilm Avatar als Kulisse. Ähnlich atemberaubend ist der Gang über die 460 m lange weltgrößte Glasbodenhängebrücke mit fantastischen Ausblicken.

Tag 13: Nach dem Besuch des Waldparks Tianmenshan fahren Sie weiter in die antike Stadt Fenghuang. Sie wird gern auch als Chinas schönste Kleinstadt bezeichnet.

Tag 14: Heute bummeln Sie durch die Altstadt von Fenghuang. Danach nehmen Sie an einer traditionellen Teezeremonie teil und lassen sich mit Holzbooten durch die schmale Wasserstraße fahren. Sie setzen Ihre Reise nach Longsheng fort, wo sich auf 300–1100 m die höchstgelegenen Reisterrassen der Welt befinden.

Tag 15: Bei einem Spaziergang entlang der Reisterrassen beobachten Sie Bauern bei Ihrer täglichen Arbeit. Das heutige Ziel ist Yangshuo.

Tag 16: Zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden Sie die Umgebung von Yangshuo und kommen vorbei an Reis- und Gemüsefeldern, kleinen Bauernhöfen und imposanten Kegelkarstbergen. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Bambusfloßfahrt auf dem Yulong-Fluss.

Bei Yangshuo bilden Karstberge, die sich abrupt aus dem Land erheben, und dazwischen mäandernde Flüsse eine idyllische Szenerie. Shutterstock

Tag 17: Sie genießen einen freien Vormittag in Yangshuo, bevor Sie per Schnellzug weiter nach Hongkong fahren.

Tag 18: Heute unternehmen Sie eine ausführliche Besichtigungstour durch Hongkong. Sie fahren mit der Star Ferry, bummeln durch den Bezirk Admiralty, fahren mit der doppelstöckigen Straßenbahn, der langen Rolltreppe zur Staunton Street und erkunden den Man-Mo-Tempel. Eine Sampan-Fahrt durch den ehemaligen Fischerhafen und die grandiose Aussicht auf Hongkong vom Victoria Peak aus runden den Tag ab.

Hinter der Hafenpromenade von Hongkong erstreckt sich die spektakuläre Skyline von Central. iStocK

Tag 19: Zum Abschluss Ihrer Rundreise lernen Sie heute noch die Highlights von Kowloon kennen. Mit dem Besuch des Wong-Tai-Sin-Tempels werden Sie in die Bedeutung taoistischer Lehren und deren Einfluss auf die Gesellschaft eingeführt. Danach besuchen Sie noch die bekanntesten Märkte der Stadt. Nach einem traditionell kantonesischen Dim-Sum-Mittagessen werden Sie zum Flughafen gebracht und treten Ihren Rückflug nach Wien an.

Tag 20: Ankunft in Wien.

REISETERMIN & PREIS P. P. 11. 05. 2024 – 30. 05. 2025

Doppelzimmer ab 4990 Euro

Einzelzimmer ab 6980 Euro

INKLUDIERTE LEISTUNGEN Flüge ab/bis Wien nach Beijing und retour ab Hongkong via Beijing

14 Nächte in 4,5*- bzw. 5*-Hotels sowie 3 Nächte in Boutiquehotels bzw. einem Gästehaus während der Rundreise

Early Check-in nach Ankunft in Peking

Halbpension mit Frühstück und Abendessen sowie 1 Mittagessen während der Rundreise

3 Nächte an Bord des 5*-Yangzi-Kreuzfahrtschiffs MS Century Oasis inkl. Vollpension

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritten lt. Reiseverlauf

Durchgehende örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

Fahrten mit dem Schnellzug in der 1. Klasse Bejing – Xi‘an – Chengdu – Chongqing, Yangshuo – Hongkong

Alle weiteren Transfers & Ausflüge im klimatisierten Bus lt. Reiseverlauf

1 DuMont-Reiseführer China pro Zimmer

HIGHLIGHTS IHRER REISE Verbotene Stadt und Große Mauer

Monumentales Erbe Terrakotta-Armee in Xi’an

Pandabären in Chengdu

Imposante Yangzi-Flusskreuzfahrt auf dem derzeit modernsten Schiff

Atemberaubende Steinformationen im Zhangjiajie Nationalpark

Besuch der traditionellen Kleinstadt Fenghuang

Pittoreske Reisterrassen von Longsheng

Karstlandschaft bei Yangshuo

Pulsierende Metropole Hongkong