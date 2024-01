Finanzminister Lindner bei Bauern-Protesten in Berlin ausgebuht

Traktorkolonnen versammeln sich in der deutschen Hauptstadt zu Groß-Kundgebung. Bauernverband-Präsident Rukwied erklärte, die Regierung müsse Belastungen für die Bauern zurücknehmen, erst dann würden die Traktoren wieder abziehen. Von der Rede von Finanzminister Lindner war ob der Buh-Rufe dann wenig zu verstehen.

Die Bauernproteste gegen das geplante Aus von Diesel-Vergünstigungen für die deutsche Landwirtschaft stehen vor ihrem vorläufigen Höhepunkt. Aus Protest gegen das Aus von Diesel-Vergünstigungen für die Landwirtschaft sind tausende Bauern mit Traktoren und anderen Fahrzeugen im Regierungsviertel in Berlin zusammengekommen. Rund um das Brandenburger Tor versammelten sich Landwirte, Handwerker und Spediteure am Montag für eine Großkundgebung.

Die seit Wochen protestierenden Landwirte signalisieren ein Ende ihrer Demonstrationen, sollte die deutsche Ampel-Regierung von Belastungen der Branche absehen. Die Regierung habe es damit selbst in der Hand, sagte der Präsident des Bauernverbandes, Joachim Rukwied, am Montag bei einer Großdemonstration in Berlin. Sollte sie zurückrudern, würden die Traktoren abziehen. „Zuviel ist zuviel. Nehmen Sie die Vorschläge zurück.“ Rukwied forderte vor von ihm geschätzt 30.000 Unterstützern einen Neuanfang. „So kann es nicht weitergehen.“ Die Demonstration sei ein Signal an die Politik. Neben den Bauern verlangte auch die Transportbranche ein Umdenken der Politik. „Unserer Branche reicht es auch“, rief der Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), Dirk Engelhardt, in Richtung der Demonstranten. Er kritisierte auch die zuletzt erhöhte Lkw-Maut, die seitdem auch einen Aufschlag für den Ausstoß klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) enthält.

Der deutsche Finanzminister Christian Lindner wurde unterdessen lautstark beschimpft und ausgebuht. Von Pfiffen und Protestrufen begleitet trat der FDP-Politiker vor das Rednerpult, konnte wegen des Lärms jedoch erst nach einem beschwichtigenden Appell von Rukwied das Wort ergreifen. Die versammelten Landwirte begleiteten seine Rede dennoch weiter mit lauten „Hau ab!“-Rufen, Hupen und Pfeifen. Aus einigen hundert Metern Entfernung war Lindner trotz Lautsprecherübertragung höchstens bruchstückhaft zu verstehen, wie dpa-Reporter berichteten.

Streit nicht nur um Agrardiesel-Begünstigung

Zu der Großdemonstration hatten Bauernverbände und der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung aufgerufen. Die Großkundgebung in Berlin soll der Höhepunkt einer Aktionswoche sein, mit der Landwirte in den vergangenen Tagen deutschlandweit gegen die schon abgeschwächten Pläne der Ampel-Koalition mobil gemacht haben. Für Einsparungen im Haushalt 2024 soll die seit mehr als 70 Jahren bestehende Agrardiesel-Begünstigung wegfallen. Noch können sich Betriebe die Energiesteuer teilweise zurückerstatten lassen - mit einer Vergütung von 21,48 Cent pro Liter. Ursprünglich sollte die Hilfe sofort ganz wegfallen. Nun soll sie über drei Jahre auslaufen. Eine zunächst geplante Streichung auch der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaftsfahrzeuge hat die Regierung ganz fallen gelassen.

Dem Bauernverband reichen die Korrekturen nicht, er fordert eine Rücknahme der Mehrbelastungen. Bei der Kundgebung am Brandenburger Tor will gegen Mittag unter anderem Bauernpräsident Joachim Rukwied sprechen. Erwartet wird auch Finanzminister Christian Lindner (FDP). Kanzler Olaf Scholz (SPD) und andere Ampel-Politiker hatten bereits Verständnis und Dialogbereitschaft signalisiert. Weitere Zugeständnisse beim Agrardiesel waren vorerst aber nicht in Sicht.

Traktor-Kolonne in Berlin

Bereits in der Früh sind zahlreiche Teilnehmer mit Traktoren in Richtung der Berliner Innenstadt aufgebrochen. Auf Fahrzeugen waren Slogans zu lesen wie „Tank leer - aus die Maus“, „Ohne Landwirte keine Zukunft“ und „Transport made in Germany - wie lange noch?“. Auf anderen Transparenten war von Regierungsversagen die Rede, von Widerstand gegen Unrecht, von Veruntreuung, Freunderlwirtschaft und Kriegstreiberei.

Straßenblockaden im Zentrum von Berlin. Imago / Felix Zahn Imago / Nordphoto Gmbh / Engler Demonstranten vor dem Brandenburger Tor am Montag. Reuters / Fabrizio Bensch

Die Kundgebungsfläche auf der Straße des 17. Juni war allerdings bereits am Sonntagabend gesperrt worden. Weitere Anreisende würden zu einer Ausweichfläche am Olympiastadion geleitet. Überall in der Stadt muss am Montag mit starken Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Regierung will von Subventionsstreichung nicht komplett abrücken

Minister Lindner dämpfte im Voraus Erwartungen, dass auf die Subventionsstreichungen komplett verzichtet werde. Ähnlich äußerte sich Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann. Die Vorsitzenden der Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP haben ebenfalls für diesen Montag die Spitzen der Landwirtschaftsverbände zu einem Gespräch eingeladen. Die Zustimmung des Bundestags zum Bundeshaushalt 2024 sowie den geplanten Kürzungen beim Agrardiesel steht noch aus.

Die deutsche Regierung will Steuerbegünstigungen für Agrardiesel schrittweise abschaffen. Auf eine ursprünglich geplante Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft will die Regierung verzichten. Der Deutsche Bauernverband fordert aber, die Kürzungen komplett zurückzunehmen. „Für eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft sind eine Förderung von Agrardiesel sowie die Kfz-Steuerbefreiung unerlässlich“, hieß es. (APA/dpa)