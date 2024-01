Weltwirtschaftsforum Davos 2024: Pessimismus ist angesagt

Womöglich sucht die Davoser Wirtschaftselite in diesen Tagen nur nach einem neuen Krisenthema.

Wie jedes Jahr zieht es diese Woche wieder die Reichen und Mächtigen mit ihren Privatfliegern in die Schweizer Berge nach Davos, um dort den Hohepriestern der Globalisierung und des hochtechnologischen Fortschritts zu lauschen. Diesmal ist es anders. Kehrt marsch! KI-Apokalypse und der Rückbau der Lieferketten sind wegen der ständig wachsenden globalen Risiken angesagt. 1400 sogenannte Risikoexperten, politische und Wirtschaftsführer hat das Weltwirtschaftsforum für seinen „Global Risk Report 2024“ befragt. Die Mehrheitsmeinung: Die neuen Risiken wachsen. Fortschritte in der menschlichen Entwicklung werden abgebaut.

Die Hyperglobalisierung, die nach dem Ende des Ostblocks und mit den Wirtschaftsreformen in China und Indien ab 1990 einsetzte, hat ihren Zenit überschritten. Zeitgleich steigen die Preise, auch durch teurere Produktionen und aufwändige Lagerhaltungen. Dazu kommen vermehrt unproduktive Rüstungsausgaben. Erhöhte Lebenshaltungskosten, vor allem für Energie und Nahrungsmittel, lassen die Mittel- und Unterschichten zunehmend verarmen. In der Dritten Welt droht durch Dauerkrisen zunehmendes Staatsversagen.

Das größte Ungemach jedoch droht durch die künstliche Intelligenz (KI). Dabei sitzen die neuen Propheten des nahen Untergangs – am prominentesten Peter Thiel und Elon Musk – ausgerechnet im kalifornischen Silicon Valley, bis vor Kurzem die Weltzentrale des technologischen Fortschrittsoptimismus. Die Szenarien der KI-Apokalypse reichen vom Bau neuer süchtig machender Drogen bis zu biologischen und chemischen Massenvernichtungswaffen. Die Bunkerbauer und Auswanderer auf einsame Inseln haben wieder Konjunktur.

Auch könnten in diesem Jahr die Vielzahl anstehender Wahlen durch KI per Desinformation mit gefakten Videos und Massen-E-Mails manipuliert werden. Befürchtungen, mit denen vielleicht das nicht passende Ergebnis dieser Wahlen im Vorhinein delegitimiert werden soll. An der natürlichen Blödheit der politischen Klassen in Berlin und Brüssel darf es wohl nicht liegen. Schon Hillary Clintons Niederlage gegen Donald Trump im November 2016 wurde bekanntlich ohne die Spur eines Beweises russischen Trollfabriken untergeschoben. Denn das Juste Milieu der US-Ostküste durfte mit seiner Favoritin gegen den Rabauken des „Middle America“ nicht falsch liegen. So wird mit KI schon die nächste anonymisierte Verschwörungstheorie der politischen Linken aufgebaut.

Klimawahn ist abgesagt

An einer unwahrscheinlichen Front kommt aus Davos freilich Entwarnung: Der Klimawahn ist abgesagt. Die aktuelle leichte Erderwärmung gilt mehrheitlich nur noch als „Rahmenbedingung“, mit der man leben muss. Auf vermehrte Extremwetterlagen muss man sich schlicht einstellen. Menschliche Einflussnahmen werden realistischerweise nicht mehr gesehen. Die Weltlobby der Elektroautos, Solarpaneele, Wärmepumpen, Windräder und Dämmstoffhersteller scheint ausgespielt zu haben. Abzuwarten ist, wann sich dies nach ihren Pilgerfahrten nach Graubünden auch in Berlin, Brüssel und Wien herumsprechen wird.

Möglicherweise sucht die Davoser Wirtschaftselite, von der Klimareligion für die Massen und Schulkinder gelangweilt, auch nur nach einem neuen Thema. Es wäre nicht der erste abgesagte Weltuntergang: vom unweigerlichen Atomkrieg, dem Ende der fossilen Brennstoffe, dem Waldsterben, Ozonloch über Rinderwahn, Vogelgrippe, Aids, Ebola, das Bienensterben, den Elektrosmog, die Strahlen von Tschernobyl und nicht zuletzt Corona als Killervirus …

Albrecht Rothacher (* 1955) war von 1984 bis 2020 im diplomatischen Dienst der EU, zuletzt Leitender Verwaltungsrat für die Wirtschafts- und Handelsfragen Russlands im Russland-Referat des EAD in Brüssel.

