Ist Israel selbst schuld an dem Massaker des 7. Oktober?

Offenbar ist es schwer erträglich, dass sich Juden nach dem Holocaust nicht mehr ohne Gegenwehr abschlachten lassen wollen. Replik auf einen Gastkommentar.

Mit der löblichen Absicht, „eine objektive Diskussion zu führen“, gastkommentierte Marco Laudacher letztens recht harsch meine – Zitat – „von Woche zu Woche sprachlich hässlicher werdenden Ausfälle“ zum Krieg in Gaza. Leider blieb es – wie bei der Völkermord-Klage, die Südafrika vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Israel eingebracht hat – bei einer Täter-Opfer-Umkehr. Wohl erwähnt Laudacher in einem Halbsatz die Ursache des Kampfs – „der Angriff der Hamas war ein barbarischer – durch nichts gerechtfertigter – Akt“; die Schuld am Krieg aber verortet er ausschließlich bei den Israelis, mit „angemessener Bewachung der Grenze zu Gaza schon im Oktober“ hätte das Massaker verhindert werden können. Bei allen aufklärungswürdigen Versäumnissen der israelischen Regierung: Das ist, als würde man einer vergewaltigten Frau sagen, sie sei selbst schuld, mit züchtiger Kleidung und männlichem Begleitschutz nach Einbruch der Dunkelheit wäre ihr nichts passiert.