Familien werden weltweit immer kleiner

Wie viel Verwandte ein Mensch hat, wird sich in Zukunft verändern. Auf der ganzen Welt schrumpfen Familienstrukturen. Das hat Auswirkungen auf die Versorgung und Pflege von alten Menschen.

Großtanten und -onkeln, entfernte Cousinen und einige Menschen, deren Verwandtheitsgrade man eigentlich gar nicht so genau kennt: so sieht die traditionelle Großfamilie aus. Sie ist aber heute deutlich seltener als früher, und die Strukturen und Beschaffenheit von Familien werden sich auch in Zukunft weiter verändern, wie eine Studie des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung prognostiziert.

Dieser Studie zufolge hatte eine 61-jährige Frau im Jahr 1950 im globalen Durchschnitt 41 lebende Verwandte, im Jahr 2095 wird eine gleichaltrige Frau nur noch 25 lebende Verwandte haben. Die Zahl der Verwandten eines Menschen wird also im Durchschnitt um mehr als 40 Prozent sinken. Dabei wurden Urgroßeltern, Großeltern, Eltern, Kinder, Enkel und Urenkel, Tanten und Onkel, Nichten und Neffen, Geschwister und Cousins als Familienangehörige definiert. In Österreich hat dieselbe Frau 2023 durchschnittlich 16,5 lebende Verwandte, im Jahr 2095 nur mehr 14,2 lebende Angehörige. Hier fällt der Effekt also geringer, aber doch merkbar aus.

Auswirkungen auf Pflege und Versorgung

Da gleichzeitig die Lebenserwartung steigt und viele Menschen immer älter werden, bedeutet das, dass Angehörige der aktuell geburtenärmeren Jahrgänge sich in Zukunft um Menschen kümmern müssen, die immer weniger lebende Verwandte haben. In der Studie wird deswegen die Notwendigkeit sozialer Unterstützungssystem betont, und zwar in allen Lebensphasen, von Pflegeeinrichtungen bis hin zur Kinderbetreuung. Ein großer Teil der Weltbevölkerung habe aktuell keinen Zugang zu entsprechenden Einrichtungen.

Weltweite Unterschiede in der Familiengröße

Die Studie wurde mit historischen und prognostizierten Daten der 2022 Revision der World Population Prospects der Vereinten Nationen durchgeführt. Weltweit konnten dabei maßgebliche Unterschiede in den erwarteten Familiengrößen festgestellt werden, der größte Rückgang wird etwa in Südamerika und der Karibik erwartet. In Nordamerika und Europa, wo Familien auch heute schon verhältnismäßig kleiner sind, wird der Rückgang nicht ganz so drastisch erwartet. Weltweit aber werden sich die Familiengrößen bis ins Jahr 2095 anpassen. (red)

>>> zur Studie