5 Tipps: Wo Kroatien mit delikater Vielfalt verwöhnt

Sei es als kurze Auszeit vom Alltag oder für einen ausgiebigen Sommerurlaub. Es lohnt sich, Rovinj (wieder neu) zu entdecken – auch dank besonderer Übernachtungsrabatte.

Malerisches Meer, die exponierte Lage auf der Landzunge, die bunten Häuser direkt am Wasser, ein Gewirr aus vielen kleinen Gassen mit Kopfsteinpflaster, eine Altstadt, die an sich bereits eine Sehenswürdigkeit ist, einer der exklusivsten Jachthäfen der Adria: Rovinj ist eine Stadt mit einer Atmosphäre, die man so schnell nicht vergisst. Für ein authentisches Erlebnis Kroatien ist die istrische Stadt das ideale Reiseziel. Rovinj präsentiert Kroatien auf besonders authentische Weise. Nah genug für eine Auszeit vom Alltag, um lediglich ein paar Tage am Meer zu entspannen und gut zu essen. Es bietet aber auch alles für einen abwechslungsreichen, ausgiebigen Sommerurlaub. Rovinj lässt sich dank seiner Vielfalt immer wieder neu entdecken.

Die Vorfreude auf wohlig warme Sonnenstrahlen, Meersalz auf der Haut und entspannte Abende auf der Terrasse wächst: Nun ist die beste Zeit, sich Gedanken über den nächsten Sommerurlaub zu machen. Denn die Hotelgruppe Maistra, die das höchste Niveau an Luxus- und Premium-Unterkünften in Rovinj repräsentiert, bietet derzeit unvergessliche Aufenthalte mit bis zu 35 Prozent Übernachtungsrabatt (gültig bis zum 15. Februar 2024). Das Angebot gilt für das Hotel Monte Mulini und Grand Park Hotel Rovinj, (ein Mitglied der exklusiven Hotelkooperation Leading Hotels of the World) das Designer Hotel Lone, sowie die 4-Sterne-Hotels Adriatic und Eden. Verbringen Sie Ihren Urlaub dieses Jahr mit Entspannung und Erholung in luxuriösem Komfort. 5 Tipps, wie Sie die Vielfalt von Rovinj am besten genießen können.

Tipp 1: Dolcefarniente in Perfektion

Rovinj ist der perfekte Ort, um im Sommer das Dolcefarniente am Strand zu zelebrieren: das süße, angenehme Nichtstun, mit einem erfrischenden Cocktail, einem guten Buch und das sanfte Rauschen des Meeres. In der Lone Bucht, am exklusiven Strand unterhalb des Maistra-Hotels Monte Mulini befindet sich die „Mulini Beach Bar“ Rovinjs coolster „Strandclub“: stylisches Ambiente, köstliches Essen, Sonnenliegen mit einzigartigem Panoramablick auf die Bucht. Auch am Kiesstrand der vorgelagerten Insel Sveta Katarina, gegenüber des Grand Park Hotels Rovinj, finden Sie alles, was Sie zum ganztägigen Entspannen am Meer brauchen: vom reichhaltigen Angebot an Speisen und Getränken bis zum SUP-Verleih.

Tipp 2: Das Zentrum der traditionellen Küche

Ragout aus Meeresfrüchten, istrisches Žgvacet (Gulasch) oder Boškarin-Rinderbacken, in Slow-Food-Manier 12 Stunden lang gekocht: In der Konoba Kantinon werden einige der ältesten Gerichte der traditionellen Küche serviert – am besten auf der Terrasse der Taverne. Dort sitzen Sie direkt am Fischereihafen mit Blick auf die Kirche der hl. Eufemia. Sie sollten sich auch nicht entgehen lassen, den Morgenkaffee auf der Terrasse des Café al Ponto im Stadtzentrum zu genießen – und mitbekommen, wie die Seele der Stadt erwacht.

Tipp 3: Flanieren und shoppen

Mit der Eröffnung des Hotels Grand Park bekam Rovinj eine exklusive Flaniermeile mit Geschäften, Bars und Restaurants. Lungomare Plaza ist ein entspannter, ungezwungener Ort mit Boutiquen von mehr als 200 renommierten internationalen und beliebten kroatischen Marken. Oder Sie spazieren durch die Carera ulica in der Altstadt – eine Einkaufsstraße mit pastellfarbenen Fassaden und Marmor sowie voller Galerien und kleiner Läden. Es lohnt sich auch ein Abstecher in die Bregovita, die mit ihren überwölbten Durchgängen als schönste Gasse gilt.

Tipp 4: Magische Sonnenuntergänge

Rovinj ist der sonnigste Ort auf der Halbinsel Istrien. Die Aussicht auf die Stadt nimmt abends bei Sonnenuntergang – wenn sich der Himmel orange und rot verfärbt – eine besondere und magische Form an. Einen Logenplatz, um sich an diesem Schauspiel zu erfreuen, hat man auf der Terrasse des Cap Aureo. Das Signature-Restaurant im Grand Park Hotel Rovinj spielt in der höchsten kulinarischen Klasse: istrische Kunst auf jedem Teller und in jedem Glas. Der Blick über die Marina und die Altstadt von Rovinj ist von ähnlicher Qualität.

Tipp 5: Im Zeichen des Sports

Rovinj hat zu jeder Jahreszeit seine eigenen Besonderheiten. Frühling und Herbst etwa stehen – bei angenehmen, warmen Temperaturen – im Zeichen von Freizeit und Sport. Vom Fahrradwanderweg Štrika-Ferata entlang der ehemaligen Bahnstrecke nach Kanfanar über einen Tauchgang zum Wrack der Baron Gautsch bis zum Kletterfelsen direkt am Meer auf der Halbinsel Zlatni Rt mit über 100 Routen – Rovinj ist auch die ideale Destination für einen Aktivurlaub.