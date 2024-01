Das 2020 eingeführte und mittlerweile „überführte“ Portal Digitale Schule kostete rund 12 Millionen Euro. Über seinen Nutzen ist kaum etwas bekannt.

Im Zuge der Corona-Pandemie gab es im österreichischen Bildungssystem einen Digitalisierungsschub. Im Rahmen des 8-Punkte-Plans für den digitalen Unterricht wurde ab 2020 auch das Portal Digitale Schule eingerichtet. „Das Portal ist eine zentrale Plattform für Lehrende, Lernende und Erziehungsberechtigte. Es bietet die Möglichkeit, durch eine einzige Anmeldung auf eine Vielzahl von Funktionen und Anwendungen zuzugreifen, die für den Schulalltag nützlich sind. Die Plattform stärkt die Zusammenarbeit zwischen Lehrenden, Schülerinnen und Schülern sowie Erziehungsberechtigten und erleichtert damit den Schulalltag für alle Beteiligten“, hielt das Bildungsministerium dazu auf seiner Website fest.

Mittlerweile wurde die Plattform aber in die Dachmarke bildung.gv.at überführt. Die Beantwortung zweier Parlamentarischer Anfrage der Neos an das Bildungsministerium gibt nun einen Einblick in die Kosten, aber kaum in den Nutzen der Plattform.

Schon aus einer Anfragebeantwortung aus dem Juni 2023 geht hervor, dass das Projekt Kosten in achtstelliger Höhe verursacht hat, laut aktueller Anfragebeantwortung kommen dazu nochmals 200.000 Euro. Insgesamt ergibt das Kosten von rund zwölf Millionen Euro.

„Was das „Kaufhaus Österreich“ für Wirtschaftsministerin Schramböck war, ist das „Portal Digitale Schule“ für Martin Polaschek: Ein veritabler Flop, den man mit schönen Worten zu kaschieren versucht“, sagt Neos-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre. Zwölf Millionen Euro Steuergeld seien ohne erkennbaren Nutzen für die Schulen ausgegeben worden.

Laut den Neos würden Lehrkräfte und Schulleitungen uniosono berichten, dass niemand das System zufriedenstellend hätte einsetzen können. Das Ziel, bestehende Anwendungen mittels Single-Sign-On zu vernetzen, habe trotz hoher Kosten nicht funktioniert. Auch die stichprobenartige Nachfrage der „Presse“ unter österreichischen Lehrkräfte zeigt ein ähnliches Bild.

Tatsächlich hat das Bildungsministerium im Dezember 2022 „im Rahmen der laufenden Weiterentwicklung des Portals“ eine Akzeptanzanalyse zum Portal beauftragt. Über die Ergebnisse gibt es allerdings keine Auskunft. „Die Endfassung dient zur internen Qualitätskontrolle und unterliegt nicht der Veröffentlichungspflicht“, heißt es in der Anfragebeantwortung.