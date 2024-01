Regierung im Endspurt: ÖVP schlägt Pflöcke ein

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will im Nationalratswahlkampf auf die Themen Sicherheit, Leistung und Familie setzen.

Auf einer internen Klausur legt die ÖVP fest, welche Projekte sie noch in dieser Legislaturperiode realisieren will. Welche Vorhaben stehen im Raum?

Die Legislaturperiode neigt sich zwar dem Ende zu. Einige Monate bleiben ÖVP und Grünen aber, um Reformen umzusetzen – sofern nicht vorzeitig gewählt wird. Welche Projekte die ÖVP noch realisieren will, legt die Partei am Dienstag auf einer parteiinternen und nicht-medienöffentlichen Klausur fest: In Krems treffen sich das Regierungsteam und die Klubspitze der Volkspartei.

Dabei dürfte es um Vorhaben gehen, die sich um Sicherheit, Leistung und Familie drehen. Denn auf diesen drei Pflöcken baut die Volkspartei ihre Kampagne für die Nationalratswahl auf. Manche Projekte sind bereits auf Schiene gebracht, andere könnten am Veto des grünen Koalitionspartners oder rechtlichen Hürden scheitern.

Sicherheit

Vergleichsweise einfach dürfte es für die ÖVP werden, manche Projekte im Sicherheitsbereich umzusetzen. Die neue Sicherheitsdoktrin gilt als weitgehend fertig. Bis Jahresende sollte der Entwurf vorgelegt werden, nun soll es demnächst soweit sein.

Heuer wird Österreichs Teilnahme an der „Sky Shield“-Initiative, der europäischen Raketenabwehr, ausgebaut. Österreich ist ihr 2023 beigetreten, nun werden die Details verhandelt. Große Investitionen in Luftabwehrsysteme hat Türkis-Grün angekündigt, sie könnten finalisiert werden. Auch weitere Beschaffungen des Militärs dürften bekannt gegeben werden.

2024 möchte die ÖVP weiter ihre „Asylbremse“ bewerben. Die Zahl der Asylanträge soll gerade im Wahljahr klein bleiben. Am Schengen-Veto gegen Rumänien und Bulgarien hält die ÖVP fest, solange das EU-Migrationssystem nicht reformiert werde. Asylverfahren sollen in Drittstaaten ermöglicht werden. Ob es dafür auf EU-Ebene eine Mehrheit gibt und das rechtlich möglich ist, das ist noch unklar.

Lange wurde von der ÖVP eine Reform bei der Sicherstellung von Datenträgern in Strafverfahren gefordert. Nachdem der Verfassungsgerichtshof die bisherigen Regeln für verfassungswidrig erklärte, braucht es eine Neuregelung. Fraglich ist, ob diese einhergeht mit einer größeren Reform der Beschuldigtenrechte oder der Einführung des Bundesstaatsanwalts. Eine Absage haben die Grünen dem Wunsch der ÖVP erteilt, die Befugnisse des heimischen Verfassungsschutzes auszubauen.

Leistung

Schwieriger wird es für die ÖVP, sozial- und wirtschaftspolitische Vorhaben durchzubringen. Vorschläge machte Bundeskanzler Karl Nehammer bei seiner „Rede zur Zukunft der Nation“ im März 2023. Die Grünen konnten damit aber wenig anfangen.

Über eine Reform des Arbeitslosengeldes haben ÖVP und Grüne erfolglos verhandelt, die ÖVP drängt aber weiter auf eine Neuregelung. Verschärfungen soll es bei Sozialleistungen für Migranten geben, angedacht wurde eine Wartefrist. Details sind aber nicht bekannt. Angesichts des Widerstandes der Grünen gegen die Pläne ist offen, ob die ÖVP sie in dieser Legislaturperiode noch verfolgt.

Bewegung gab es bei der Arbeitspflicht für Asylwerber. Das Innenministerium hat den Ländern 2023 per Rechtsauskunft grünes Licht gegeben, den Einsatz von Asylwerbern zu gemeinnütziger Arbeit auszudehnen. Davon wollen Oberösterreich und Vorarlberg Gebrauch machen. Weitere Bundesländer könnten nachziehen, Debatten im Bund folgen.

Erleichtern möchte die ÖVP den Eigentumserwerb. Beim Kauf des ersten Eigenheims soll die Grunderwerbssteuer wegfallen. An einem Vorhaben, das die Grünen ablehnen, hält die ÖVP fest: Sie will bei Aktien ein Vorsorgedepot ermöglichen, nach zehnjähriger Behaltefrist sollen Kursgewinne steuerfrei bleiben.

Familie

Bereits in die Wege geleitet wurde der Ausbau der Kinderbetreuung. 4,5 Milliarden Euro mehr werden bis 2030 investiert, 2024 fließt das erste Geld. Ab März wird mit einem Kinderbetreuungsmonitor eruiert, wo es Fortschritte und Versorgungslücken in den Regionen gibt.

Uneinig sind die Koalitionspartner beim automatischen Pensionssplitting, bei dem die Pensionsansprüche zwischen den Elternteilen während der Kindererziehung aufgeteilt werden. Die ÖVP ist dafür, die Grünen wollen ein größeres Maßnahmenpaket.

Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) drängt darauf, dass eine Ehe erst ab 18 Jahren (derzeit sind es 16 Jahre) geschlossen werden darf. Offen ist seit längerem eine Reform des Kindschaftsrechts. Angedacht sind etwa Änderungen im Obsorge- und Unterhaltsrecht und bei den Rechten von Vätern.