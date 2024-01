Warum kandidiert Dirk Stermann eigentlich nicht?

Wer immer wieder politische Teilhabe einfordert, sollte auch ganz konkret in die Verantwortung genommen werden, etwas gleich bei den anstehenden EU-Wahlen.

Der bundesdeutsche Kabarettist und Autor Dirk Stermann lebt seit den 1980ern in Österreich. Seit vielen Jahren fordert er ein „Ausländerwahlrecht“ für Menschen, die dauerhaft in Österreich leben – unabhängig von der eigentlichen Staatsbürgerschaft. Regelmäßig bedauert er, dass er bei Wahlen als Deutscher, der seit Jahrzehnten in Österreich lebt, hier nicht kandidieren dürfe. Mit dem Beitritt Österreichs zur EU 1995 hat Dirk Stermann als Unionsbürger genau dieses aktive und passive Wahlrecht: Er darf – so wie die übrigen ca. 900.000 in Österreich lebenden BürgerInnen eines EU-Landes – unter denselben Bedingungen wie österreichische Staatsbürger bei Kommunalwahlen (also Wahlen auf Gemeindeebene, in Wien – aufgrund der Doppelrolle als Stadt, die gleichzeitig auch ein Bundesland ist – bei den Wahlen zur Bezirksvertretung) sowie bei den Wahlen zum Europaparlament wählen wie auch als Kandidat selbst zur Wahl antreten.

Obwohl dieses Wahlrecht für Unionsbürger seit 1995 besteht, wird es von diesen konsequent nicht ausgeübt. Die Wahlbeteiligung von EU-BürgerInnen in Österreich liegt bei 20–25 Prozent. Diese Zahlen ergeben sich aus einem Vergleich bei gleichzeitig stattfindenden Landes- und Gemeindewahlen und aus Befragungen. Lediglich bei den Wahlen zu den Wiener Bezirksvertretungen und aufgrund einer Besonderheit des Wiener Wahlrechts (es werden die EU-BürgerInnen als gesonderter Wahlkreis geführt und daher auch gesondert ausgezählt) kann man genau sagen, wie viele der wahlberechtigten UnionsbürgerInnen tatsächlich gewählt haben. Im Oktober 2020 waren dies von den etwa 230.000 stimmberechtigten EU-BürgerInnen nur 20 Prozent. Ihr passives Wahlrecht haben auch nur wenige ausgeübt. Erfolgreich dabei waren noch weniger: Obwohl die EU-BürgerInnen rund 17 Prozent der Wahlberechtigten bei den Bezirksvertretungswahlen stellten, stellen sie weniger als fünf Prozent aller Wiener Bezirksräte. Diese konkreten, nachvollziehbaren Daten in Kombination mit diversen Befragungen ergeben ein klares Bild: Obwohl EU-Bürger seit nun fast drei Jahrzehnten ein Wahlrecht auf Kommunalebene haben, ist das Interesse, daran teilzunehmen, konsequent gering.

Ähnliche Rückschlüsse lassen sich auch bei der EU-Wahl ziehen. Auch hier sind die in Österreich lebenden Unionsbürger aktiv wie passiv wahlberechtigt. Bis heute hat es keiner von ihnen auf ein österreichisches Mandat im Europaparlament geschafft. Es ist auch keine entsprechende Kandidatur bekannt. Die anhaltend geringe Gesamtwahlbeteiligung bei diesen Wahlen ist – zumindest auch teilweise – durch die grundsätzlich geringere Wahlbeteiligung von EU-Bürgern zu erklären.

Ein künstliches Problem, gehypt von einigen wenigen

Wie passt nun dieser Befund mit den regelmäßig im Vorfeld von Wahlen aufkommenden Forderungen nach Teilnahme an Wahlen zusammen? Zuerst einmal gar nicht. Es scheint über weite Teile ein „künstliches Problem“, gehypt von einem kleinen, überschaubaren Personenkreis, dem es wohl auch um die persönliche Aufmerksamkeit geht. Wer politische Teilhabe einfordert, sollte auch ganz konkret in die Verantwortung genommen werden. Daher die konkrete Frage an Dirk Stermann: Warum haben Sie in den vergangenen 30 Jahren bei keiner der Wahlen, bei denen es Ihnen möglich gewesen wäre, auch nur einziges Mal kandidiert?

