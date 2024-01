Der Gaza-Krieg auf dem türkischen Spielfeld

Mit einem Torjubel brachte ein israelischer Fußballer in der Türkei das ganze Land gegen sich auf. Sogar eine Haftstrafe droht. Israels Regierung protestiert: Die Türkei sei eine „dunkle Diktatur“.

Istanbul. Als Sagiv Jehezkel in der 68. Minute das Tor traf und dem Fußball-Erstligisten Antalyaspor von der türkischen Südküste den Ausgleich im Heimspiel gegen den Spitzenverein Trabzonspor sicherte, feierte der israelische Profi vor den Kameras. Seine Freude währte nicht lang. Jehezkel lief beim Torjubel nach seinem Kopfballtreffer auf die Kameras am Spielfeldrand zu und machte mit seinen Händen zunächst das Herzzeichen. Dann zeigte er auf einen Spruch, den er sich auf einen Verband an seiner linken Hand geschrieben hatte: „100 Tage – 7. 10.“ stand darauf, daneben hatte er einen kleinen Davidstern gemalt. Wenig später saß der israelische Nationalspieler wegen Volksverhetzung in Polizeihaft.

In Europa gerieten Fußballprofis in den vergangenen Monaten in Schwierigkeiten, weil sie in Kommentaren zum Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas palästinensische Parolen verbreitet und damit nach Meinung ihrer Arbeitgeber und der Justiz die Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten hatten. Der FSV Mainz stellte im Oktober seinen Spieler Anwar El Ghazi frei. Der französische Club OGC Nice suspendierte den algerischen Nationalspieler Youcef Atal wegen eines Gaza-Kommentars. Atal wurde festgenommen und zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe wegen Aufwiegelung zum religiösen Hass verurteilt.