Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Trump gewinnt US-Vorwahl in Iowa, DeSantis auf Platz zwei. . Die Republikaner starten ihre Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur im eiskalten Iowa. Donald Trump hat klar gewonnen - so viel war erwartet worden. Dass Ron DeSantis knapp vor Nikki Haley auf Rang zwei landet ist eher überraschend. Der viertplatzierte Vivek Ramaswamy gibt auf und unterstützt künftig Trump. Mehr dazu.

Die grob unterschätzte Gefahr durch Plastik. US-Wissenschaftler haben erstmals nachgewiesen, was Insider seit langem vermuten: Wer aus Plastikflaschen trinkt, bekommt auch sehr viel Nanoplastik ab, bis zu 100-mal mehr als bisher angenommen. Für Mediziner an der Uni Wien ist das eine „alarmierende Erkenntnis“. Mehr dazu.

„Succession“ und „The Bear“ räumen bei den Emmys ab. Die opulente Mediensatire „Succession“, die Restaurantserie „The Bear - King of the Kitchen“ und die Gesellschaftssatire „Beef“ haben am Montag (Ortszeit) die 75. Verleihung der US-Fernsehpreise Emmy in Los Angeles dominiert. Die drei Produktionen gewannen jeweils die wichtigsten Auszeichnungen. Mehr dazu.

Spitzenkandidat Lopatka. Der ÖVP-Listenerste für die EU-Wahl lädt um 9:30 Uhr zu einer Pressekonferenz in die ÖVP-Zentrale. Der ehemalige Minister und Generalsekretär wurde gestern als Spitzenkandidat präsentiert. Mehr dazu.

Löst die dänische Königin mit ihrem Rücktritt einen Domino-Effekt aus? In den Königshäusern von Schweden und Norwegen wartet eine neue Generation von Thronfolgern auf den Antritt ihres Erbes. Mehr dazu.

Warum US-Banken jetzt günstig sind. Die Bilanzsaison hat mit den größten US-Finanzhäusern begonnen. JP Morgan überragt alle, doch im Vergleich zu den Techfirmen wirkt der Gigant mickrig. Anleger können einen Blick auf die US-Banken werfen. Mehr dazu.

Schweiz und Ukraine planen Friedensgipfel auf höchster Ebene. Die Schweiz und die Ukraine wollen einen Friedensgipfel auf höchster Ebene organisieren. Das kündigten der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die Schweizer Präsidentin Viola Amherd am Montag in Bern an. Beide Seiten wollten umgehend mit der Planung beginnen. Einen Termin für das Treffen gab es zunächst noch nicht.

Und im Sport? Heute Abend findet der Nachtslalom der Damen in Flachau statt - für Skifans ein Fixtermin. 18 bzw. 20:45 Uhr live in ORF 1. Zwischen den Slalomdurchgängen zeigt der ORF auch den Heimweltcup der Snowboarder in Bad Gastein (19 Uhr) . Hier steht ein Parallelriesenslalom auf dem Programm. Und die Handballherren spielen um 20:30 Uhr gegen Spanien ihr nächstes EM-Vorrunden-Match (live auf ORF Sport +).