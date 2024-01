Der Denkmalschutz wird novelliert und nicht alle sind begeistert

Darf der Gasthof Weißes Rössl in Gries verfallen?

Darf der Gasthof Weißes Rössl in Gries verfallen? Picturedesk /Helmut Meyer Zur Capellen

Darf ein Hunderte Jahre alter Gasthof verfallen gelassen werden? Kann eine Burgruine sich rechnen? Müssen historische Parks geschützt werden? Die Novelle des Denkmalschutzgesetzes sorgt für Diskussionen.

Das Jahr 1850 war es, da wurde – noch in der Monarchie – die k.k. Zentralkommission für Denkmalpflege gegründet, die für die Pflege und Erhaltung von Denkmälern zuständig war. Einen Weltkrieg später, im Jahr 1923, ging daraus das Bundesdenkmalamt hervor und das Denkmalschutzgesetz wurde beschlossen. Das Amt hat seither den gesetzlichen Auftrag, das öffentliche Interesse an der Erhaltung unseres kulturellen Erbes durchzusetzen.

Im Herbst 2023 hat die türkis-grüne Regierung sich dazu entschlossen, das in die Jahre gekommene Gesetz wieder einmal zu novellieren. Das Kulturministerium hat einen entsprechenden Entwurf in Begutachtung geschickt. Darin ist unter anderem vorgesehen, dass Ökologisierungsmaßnahmen bei Veränderungen an denkmalgeschützten Gebäuden berücksichtigt werden müssen und die Erhaltungspflicht für Eigentümer von Denkmälern verstärkt wird. Hierfür sollen die Förderungen um sechs Millionen Euro steigen. Außerdem sollen ganze Gebäude-Ensembles gesammelt schneller unter Schutz gestellt werden können.

Der Begutachtungsprozess hat Ende Dezember geendet. Zweierlei ist dabei klar geworden: Die verschiedenen Akteure im Bereich Denkmalschutz sehen durchaus Modernisierungsbedarf, finden den Vorstoß der Regierung darum grundsätzlich gut. Gleichzeitig gibt es aus den unterschiedlichsten Bereichen aber auch einige Kritik an dem Entwurf.

Wirtschaftlich zumutbar?

Die Initiative Denkmalschutz ist etwa über die verstärkte Erhaltungspflicht erfreut. Dass bisher Denkmäler „quasi verfallen gelassen werden dürfen“, nennt sei eine „große Schwäche“ im aktuell gültigen Denkmalschutzgesetz. Gleichzeitig kritisiert sie aber, dass diese Pflicht wieder aufgeweicht werde. So gibt es im Entwurf nämlich den Passus, dass die Zerstörung von Denkmälern nur dann zumutbar sei, wenn die weitere Erhaltung wirtschaftlich unzumutbar ist.