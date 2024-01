Reinhold Lopatkas Rückkehr ins Rampenlicht

Nachdem ihn die Türkisen einst aus der ersten Reihe entfernt hatten, wurde es still um den früheren Scharfmacher. Warum er die ÖVP nun in die EU-Wahl führt.

Rund 15 Jahre lang stand Reinhold Lopatka in der ersten Reihe der Bundes-ÖVP, als Generalsekretär Wolfgang Schüssels, als Staatssekretär oder Klubchef; und genauso lang war es de facto ein politisches Naturgesetz, dass er immer dort auftauchte, wo sich gerade innenpolitische Scharmützel zutragen. Kaum einem Spitzenpolitiker haftete das Image des Scharfmachers derart an wie Lopatka, er war der Mann für offene Vorstöße und verdeckte Attacken, gefinkelter Wahlkampfstratege und parteiloyaler Frontmann zugleich. Christian Kern sagte am Beginn seiner Kanzlerschaft über den Steirer – SPÖ und ÖVP befanden sich damals in aufrechter Koalition –, dass dieser ein Typ wäre, der sich „in einer Telefonzelle in die Luft sprengt“.

Dieses Außenbild war 2017 mit dem „neuen Stil“, den Sebastian Kurz nach seiner ÖVP-Übernahme propagiert hatte, nur noch schwer vereinbar, wie man bei den Türkisen befand. Lopatka musste als Klubobmann weichen, ihm folgte August Wöginger; der Steirer war mit einem Mal dem Machtzentrum seiner Partei völlig fern. Und weil gemächliches Ausdienen nicht dem Naturell des Marathonläufers entspricht – seine Bestzeit liegt unter drei Stunden –, suchte er buchstäblich das Weite.

Durch die Weltgeschichte

Seit Jahren reist der einfache Abgeordnete Lopatka unter dem öffentlichen Radar in diversen Funktionen um die Welt – und erwarb sich dabei auch unter oppositionellen Abgeordneten Anerkennung. Keiner wäre so viel unterwegs wie Lopatka, hört man da etwa. Und: „Schade, dass er nicht immer nur das gemacht hat, was er heute tut.“ Nur: Was tut er eigentlich? Lopatka ist Chef einer Delegation des IPU genannten Bündnisses von Parlamentariern aus 179 Staaten und führt eine OSZE-Einheit zur Terrorbekämpfung. Der außenpolitische Sprecher des ÖVP-Klubs ist zudem Vizepräsident der parlamentarischen Versammlung der OSZE, in jener des Europarats leitet er die österreichische Delegation. Und der Steirer führt ein Gremium der weltweiten Dachorganisation christdemokratischer Parteien. Er holte beispielsweise zur Vermittlung ukrainische Politikerinnen nach Österreich und leitete in den vergangenen Jahren etliche Wahlbeobachtungsmissionen, zuletzt etwa in Serbien.