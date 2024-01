Timeout in Thailand oder Wellness für Anfängerinnen

Drucken

Mit Longtail-Booten unterwegs in der Phang Nga Bay. • Petra Winkler

Die Destination ist vielleicht besser für wilde Vollmondpartys als für ganzheitliches Wohlbefinden bekannt. Entspannter Abstecher nach Bangkok, Phuket und in den Norden.

Die Erwartungen an Wellness und Sonne sind vage. Zu real wird man von der frischen Morgenluft Chiang Mais an die zurückgelassene heimatliche Kälte erinnert. Und so mutet es seltsam an, sich bei Sonnenaufgang, barfuß und in einen luftig-weißen Baumwollanzug gekleidet, zu Khun Alfas Qi-Gong-Stunde einzufinden. Der Raum ist traditionell mit Holz gestaltet, und in der Hotelanlage geht es noch gemächlich zu, denn die Eröffnung ebendieser ist erst in ein paar Wochen geplant. Für alle Anwesenden ist es die allererste Einheit in dem neuen Raum über dem Pool. Das Zimmer fühlt sich wie ein Baumhaus an. Es ist luftig, aber nicht exponiert – es könnte die Kommandozentrale der kleinen Hotelanlage sein.