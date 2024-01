Trump gewinnt US-Vorwahl in Iowa, DeSantis auf Platz zwei

Donald Trump mit seinen Söhnen Eric Trump and Donald Trump Jr. am Vorabend der Wahl.

Donald Trump mit seinen Söhnen Eric Trump and Donald Trump Jr. am Vorabend der Wahl. Getty Images / Alex Wong

Trump erreicht rund 50 Prozent der Stimmen im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner. Ron DeSantis liegt vor Nikki Haley. Ramaswamy gibt auf und unterstützt Trump.

Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner hat Donald Trump die erste Runde für sich entschieden. Bei der Vorwahl im Bundesstaat Iowa erhielt der Ex-Präsident am Montag (Ortszeit) mit Abstand die meisten Stimmen, wie aus Prognosen des Datenanbieters Edison hervorging. Nach Auswertung von etwa 90 Prozent der Stimmen kam er demnach geschätzt auf über 50 Prozent. Dahinter folgte Floridas Gouverneur Ron DeSantis mit rund 21 Prozent. Die ehemalige UN-Botschafterin und Ex-Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, rangierte mit etwa 19 Prozent auf Platz drei. Unternehmer Vivek Ramaswamy gibt auf und hat angekündigt künftig Trump zu unterstützen.

In Iowa findet traditionell der Auftakt des Vorwahlmarathons statt, der sich in den kommenden Monaten durch alle Bundesstaaten zieht. Dabei wird entschieden, wen die Republikaner im November in die eigentliche Präsidentschaftswahl als Herausforderer gegen Amtsinhaber Joe Biden aufstellen. Biden gilt bei den Demokraten als gesetzt. (Reuters)