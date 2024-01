Wo kann man die Sieger-Serien der Emmy-Verleihung sehen?

„Succession“, „The Bear“ und „Beef“ räumen bei den Emmys ab. Wo kann man diese Serien sehen?

Drei Serien dominierten die verschobenen Emmys in diesem Jahr, sie sind hierzulande teils (noch) nicht besonders bekannt. Was auch daran liegt, wo sie zu sehen sind. Die großen Streamingdienste Amazon Prime, Netflix und Disney Plus haben etwa die opulente Mediensatire „Succession“ nicht im Programm. Zu sehen ist sie ohne zusätzliche Kosten (Flatrate) hierzulande nur auf Sky. Kaufen kann man sie für 20 bis 30 Euro pro Staffel auf Amazon. Die Serie über ein untergehendes Familienimperium gewann übrigens unter anderem Auszeichnungen für den besten Hauptdarsteller Kieran Culkin und die beste Hauptdarstellerin Sarah Snook.

„The Bear - King of the Kitchen“ hat den Preis als beste Comedyserie des Jahres – zusätzlich zu fünf weiteren Auszeichnungen in Comedy-Kategorien – bekommen. Wenn man sich auch fragen mag, wie viel Comedy in diesem kleinen Meisterwerk steckt. Zu sehen ist die Serie rund um den obsessiven Spitzenkoch Carmy, die so viel über das Leben an sich erzählt, über Wut und Motivation und Perfektion, auf Disney +. Übrigens wurde Jeremy Allen White wurde für seine Darstellung von Carmy als bester Hauptdarsteller einer Comedyserie geehrt, Ebon Mass-Bachrach als „Cousin Richie“ gewann als bester Nebendarsteller, Ayo Edebiri wurde zur besten Nebendarstellerin gekürt. Christopher Storer gewann Preise für die beste Regie und das beste Drehbuch.

Die Gesellschaftssatire „Beef“ wiederum gewann in fünf Kategorien, darunter den Preis als „Beste Miniserie, Anthologie und Fernsehfilm“. Prämiert wurden in Los Angeles auch die beiden Hauptdarsteller Steven Yeun und Ali Wong, sowie Lee Sung Jin für die beste Regie und das beste Drehbuch einer Miniserie. „Beef“ erzählt in zehn Folgen die Geschichte von zwei Fremden, die nach einem Autounfall in immer aggressivere Streitereien verfallen, zu sehen ist sie Serie auf Netflix.

Auch „The Last of Us“ (zu sehen ohne zusätzliche Kosten auf Sky, zu kaufen bei diversen Anbietern), „Ted Lasso“ (zu sehen auf Apple TV) und „The White Lotus“ (zu sehen ohne zusätzliche Kosten auf Sky, zu kaufen bei diversen Anbietern) hatten sich mit je etwa 20 Nominierungen bei den 75. Emmys Hoffnungen gemacht. Einzig Jennifer Coolidge erhielt für The White Lotus einen Emmy als Beste Nebendarstellerin. Beste Hauptdarstellerin einer Comedy wurde Quinta Brunson aus der Schulserie „Abbott Elementary“. Die Serie ist zu sehen auf Disney +.