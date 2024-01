ÖVP diskutiert eine Vorverlegung der Wahl

In der Kanzlerpartei wird das Lager, das für eine vorgezogene Nationalratswahl plädiert, größer.

Wien. Heute trifft sich die ÖVP-Spitze zu einer nicht-medienöffentlichen Strategiesitzung im Hotel Steigenberger in Krems. Höchstwahrscheinlich wird dort auch die Debatte von Sonntagabend weitergeführt: Da hatte sich die ÖVP-Führung mit den Landesparteiobleuten in Wien getroffen. Dabei soll es auch um die Frage gegangen sein, wann die Nationalratswahl stattfinden soll. Medienberichten zufolge soll man sich dabei keineswegs einig gewesen sein, die Rede ist von mehreren ÖVP-Landeschefs, die sich aus taktischen Gründen für eine Vorverlegung aussprechen. In der „Kleinen Zeitung“ etwa heißt es, dass sich die schwarzen Landeshauptleute aus Tirol und Vorarlberg, Anton Mattle und Markus Wallner, für eine Wahl vor dem Sommer ausgesprochen hätten, Salzburgs Landeschef Wilfried Haslauer soll ebenfalls dafür plädieren. Auch Niederösterreichs Landeschefin Johanna Mikl-Leitner habe sich für eine Vorverlegung ausgesprochen – laut „Kurier“ wiederum habe sie gesagt, dass die Entscheidung bei Kanzler Karl Nehammer liege. Indes seien die Landeshauptleute aus Oberösterreich und der Steiermark, Thomas Stelzer und Christopher Drexler, gegen ein vorzeitiges Koalitionsende.

So oder so: Wie „Die Presse am Sonntag“ berichtete, treffen in der Kanzlerpartei gerade zwei Denkschulen aufeinander: Ein immer größer werdendes Lager ist der Ansicht, dass man der zu erwartenden Schlappe bei der EU-Wahl zuvorkommen müsse – auch, um vor der aus Parteisicht wichtigeren Nationalratswahl, die planmäßig im Herbst stattfindet, eine Personaldebatte zu verhindern. Diese Sichtweise soll teilweise auch im Umfeld des Kanzlers vertreten werden, sagen ranghohe ÖVP-Leute. Zudem wäre die Mobilisierung der Funktionäre über den Sommer schwieriger als davor. Fallen müsste die Entscheidung aufgrund des monatelangen Vorlaufs wohl in den nächsten Wochen, will man noch vor dem Sommer wählen. (red.)