Salzburg: Spatenstich für neues Landesdienstleistungszentrum

Das in Holz-Hybrid-Bauweise errichtete Bauwerk wird nach seiner Fertigstellung Ende 2026 über rund 50.000 Quadratmeter Nettonutzfläche verfügen.

Die derzeit auf zahlreiche Standorte in der Landeshauptstadt aufgeteilte Salzburger Landesverwaltung wird in Zukunft – zumindest zum Teil – in einem neuen Gebäude zentral untergebracht. Am vergangenen Freitag erfolgte der Spatenstich für das rund 200 Millionen Euro teure neue Landesdienstleistungszentrum in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs. Nach der Ende 2026 geplanten Fertigstellung sollen dort rund 1200 Mitarbeiter des Landes und eine große Bürgerservice-Stelle Platz finden.

Das neue Verwaltungsgebäude soll nach der Fertigstellung das modernste Österreichs sein und 13 Stockwerke umfassen, zehn davon ober- und drei davon unterirdisch. Das in Holz-Hybrid-Bauweise errichtete Bauwerk wird rund 50.000 Quadratmeter Nettonutzfläche haben und mit 2.500 Holzträgern und 540 Holzstützen gebaut. Oder um die Dimension des Gebäudes besser zu fassen: Es wird einmal 17.200 Stufen, 13 Lifte und an die 1800 Türen haben.

Schwenkbare Fotovoltaik-Paneele

Damit das neue Landesdienstleistungszentrum im berüchtigten Salzburger Seeton – einer weichen und instabilen geologischen Schicht aus verfestigen Tonmineralien – ein solides Fundament hat, werden rund 250 Pfähle an die 40 Meter tief in den Boden gesetzt, bis fester Fels erreicht wird. Am Dach des Hauses sollen nach der Fertigstellung 4500 schwenkbare Fotovoltaik-Paneele Strom erzeugen.

Am Standort haben sich früher die mittlerweile nach Seekirchen (Flachgau) verlegte Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung und Verwaltungsgebäude des Landes befunden. Im November 2022 starteten die Abrissarbeiten der alten Gebäude, derzeit entstehen in einem ersten Schritt die Baugrube samt Tiefgarage. Für die Architektur zeichnet das Büro Burtscher-Durig verantwortlich, den Zuschlag für den Bau erhielt eine Bietergemeinschaft aus Habau und Swietelsky. (APA/red.)