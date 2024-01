Seit Wochen greift die Houthi-Miliz Schiffe im Roten Meer an. Die direkten Folgen davon für Verbraucher in Europa hielten sich bisher in Grenzen.

Die Sicherheitslage im Roten Meer beeinträchtigt nach Angaben des wichtigen Produzenten Katar den Seetransport von Flüssigerdgas. LNG sei „wie jede andere Transportware auch“, sagte Katars Regierungschef Abdulrahman Al-Thani am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Eskalation im Meer vor der jemenitischen Küste werde sich negativ darauf auswirken.

Seit Wochen greift die Houthi-Miliz, die viele Gebiete im Norden des Bürgerkriegslands Jemen kontrolliert, Schiffe im Roten Meer an. Der Frachttransport durch diese wichtige internationale Handelsroute kam dadurch teilweise zum Erliegen, viele Reedereien leiten ihre Schiffe um. Als Reaktion griffen die USA und Großbritannien wiederholt Houthi-Stellungen im Jemen.

Die direkten Folgen davon für Verbraucher in Europa hielten sich bisher in Grenzen. Die Houthi-Angriffe und die westliche Reaktion darauf schüren jedoch Befürchtungen, dass sich der Krieg zwischen Israel und der Hamas auf die gesamte Region ausweiten könnte. Katar ist einer der wichtigsten Lieferanten von Flüssigerdgas weltweit. (APA/AFP)