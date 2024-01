Wunsch nach Teilzeit kostet Unternehmen Geld

Nach Fachkräften wird zwar händeringend gesucht, aber auch aufgrund der Rezession werden Mitarbeiter abgebaut: die Zahl jener Unternehmen, die Stellen streichen wollen, ist so hoch wie zuletzt in der Finanzkrise.

Offene Stellen, wohin man blickt: Der Arbeitskräftemangel beherrscht die Sorgen der Unternehmen auch im neuen Jahr. Das besagt die jüngste Studie der Beratungsfirma EY, die in heimischen Mittelstandsunternehmen durchgeführt wurde. Daran ändert auch nichts, dass aufgrund der Rezession der Anteil an Unternehmen, die Stellenstreichungen planen, derzeit so hoch ist, wie seit dem Jahr 2009 nicht mehr. In Summe soll die Beschäftigung leicht wachsen.

Laut AMS gab es zuletzt fast 400.000 Arbeitssuchende. Was sind die Gründe dafür, dass es dennoch einen Mangel an Fachkräften gibt? Mit deutlichem Abstand auf dem ersten Platz der Befragung liegt die fehlende Bereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Vollzeit zu arbeiten. Ein „gesellschaftliches Phänomen, das durch die Pandemie verstärkt wurde“, sagt Erich Lehner, Partner EY Österreich. Um dem entgegen zu wirken, solle Vollzeitarbeit attraktiver gestaltet werden. Gemeint ist damit vor allem das steuerliche Umfeld.

Demografischer Wandel kommt erst noch

Der große Arbeitskräftemangel kommt aber erst noch: die Babyboomer treten erst in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Pension an und fehlen damit dem Arbeitsmarkt. Dem wirkt zwar entgegen, dass das Pensionsalter für Frauen seit dem 1. Jänner schrittweise angehoben wird. Pro Kalenderjahr um je ein halbes Jahr von derzeit 60 auf 65 Jahre. Allerdings dürften die vermehrten Pensionierungen damit bei weitem nicht kompensiert werden. Probleme Mitarbeiter zu finden gibt es vor allem im Gesundheitsbereich, also in Krankenhäusern oder der Pharmabranche. Gefolgt vom Tourismus: diese beiden Branchen geben auch mit dem meisten Nachdruck an, dass sie bereits an Einbußen aufgrund der fehlenden Mitarbeiter leiden.

Home-Office-Angebot bleibt weiter wichtig

92 Prozent der befragten Unternehmen setzten schon Maßnahmen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Darunter fällt die Flexibilisierung der Arbeitszeiten und die Intensivierung der Aus- und Weiterbildung. Außerdem wünschen sich 60 Prozent der Betriebe von der Regierung Bildungsförderungen für qualifizierte Fachkräfte, verstärkte Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen sowie gezielte Zuwanderung. Laut der Studie will nur mehr jeder fünfte Betrieb in den kommenden Monaten zusätzliche Beschäftigte einstellen. Die meisten neuen Stellen wollen Unternehmen in Vorarlberg (30 Prozent) und Wien (24 Prozent) schaffen. Am wenigsten neue Arbeitsplätze sind im Burgenland – nur bei rund zehn Prozent der Firmen – geplant.

Geplanter Stellenabbau

Dem gegenüber steht Stellenabbau: Der Anteil derer, die Stellen streichen wollen, sind gegenüber Jänner 2023 von 15 auf 18 Prozent gestiegen. So hoch war der Prozentsatz seit 2009, dem Höhepunkt der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise, nicht mehr. Wenn es an qualifizierten Kräften fehlt, warum werden so viele Personen entlassen? Der Mangel betrifft üblicherweise Bereiche, in denen es jetzt nicht zum Abbau kommt.