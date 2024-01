Kafka-Dramatisierung: „Gregor ist in seinem Körper eingesperrt“

„Wenn man sich auf eine Deutung festlegt, wird Kunst ein bisschen langweilig“, findet Lucia Bihler. Sie wurde 1988 in München geboren, studierte in Berlin, war von 2019 bis 2021 Hausregisseurin an der Volksbühne. Zuletzt hat sie im Akademietheater den Roman „Die Eingeborenen von Maria Blut“ inszeniert. Marcel Urlaub