Die Gehsteig-Falle beim Parken

Abgestellte Autos dürfen eigentlich nicht mehr über den Gehsteigrand ragen. Ein ungenaues Gesetz lässt Interpretationsspielraum offen – und das führt zu Problemen.

Auf Wiener Gehsteigen unterwegs zu sein kann stellenweise einem Hindernislauf gleichen. Menschen mit Kinderwagen sind besonders leidgeprüft, aber auch andere Fußgänger müssen sich zuweilen zwischen Hausmauern und parkenden Autos durchzwängen.

Im Oktober 2022 hätte das anders werden sollen – oder zumindest wesentlich besser. Ein „Ende der Behinderung von Fußgängern“ versprach das Klimaschutzministerium mit der 33. Novelle der Straßenverkehrsordnung, die am 1. Oktober vorletzten Jahres in Kraft trat. Ein Kernstück der Novelle: Das Ragen eines parkenden Autos über den Gehsteigrand war nun verboten. Bei Verstößen drohen ein Organmandat und mindestens 36 Euro Strafe. Eineinhalb Jahre später merkt man von dem Verbot aber wenig. Eine Straße mit Schrägparkplätzen, in der kein Auto über den Gehsteigrand ragt, ist in Wien kaum zu finden. Ist das Gesetz ein totes Recht? Wird das Verbot zu wenig geahndet? Woran hakt es?