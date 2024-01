EU-Parlament klagt Kommission wegen Ungarn-Kuhhandel

Das Europaparlament will wegen der Freigabe von Fördermilliarden vor den EuGH ziehen. Es wittert ein unsauberes Gegengeschäft mit Regierungschef Viktor Orbán.

Brüssel/Straßburg. Die bemerkenswert rasante Freigabe von 10,2 Milliarden Euro an EU-Subventionen für Ungarn unmittelbar vor dem jüngsten Europäischen Rat im Dezember hat ein gerichtliches Nachspiel – und möglicherweise höchst unangenehme politische Folgen für Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission. Die vier größten Fraktionen des Europaparlaments sowie jene der Linke einigten sich nämlich am Dienstag in Straßburg, eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen die Kommission einzuleiten.