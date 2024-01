Zahlreiche Unternehmen suchen derzeit Lehrlinge, viele Jugendliche bewerben sich zum ersten Mal für eine Stelle. An der Modularen Mittelstufe Aspern trafen sie zusammen.

Nicht zu fest darf er sein. Aber auch nicht zu lasch. Und auf gar keinen Fall ohne gleichzeitigen Augenkontakt. Ja, so ein richtiger Händedruck, der freundliche Verbindlichkeit, Offenheit und Neugierde insinuiert, will gelernt sein. An der Modularen Mittelstufe Aspern hat Direktorin Doris Pfingstner persönlich einen solchen Händedruck mit ihren Schülern geübt. Immerhin: Bei einem Bewerbungs­gespräch ist er das allererste, was das Gegenüber von einem Kandidaten mitbekommt. Und Bewerbungsgespräche sind das, worum es an diesem Tag geht.

Vertreter von sechs Unternehmen sind an die Schule gekommen, um Jugendliche aus den vierten Klassen bzw. der Fachmittelschule (also 9. bzw. 10 Schulstufe) kennenzulernen, über ihre Interessen und Berufswünsche zu sprechen und im besten Fall so auch gleich als Lehrlinge aufzunehmen. Neben Händedruck-Training haben die Schüler seit Oktober auch viel anderes rund um Bewerbungsprozesse gelernt – etwa, wie sie einen Lebenslauf erstellen und formatieren, sich vorbereiten oder wie sie sich richtig kleiden.

Lebenslauf in Klarsichtfolie

So sitzen die Jugendlichen heute also aufgereiht vor den Klassenräumen, in denen die Gespräche stattfinden und warten, bis sie an der Reihe sind. Die Burschen, die einen hatten, sind im Anzug gekommen, einige Mädchen tragen Hosenanzug und hohe Schuhe. Andere haben sich auf Turnschuhe und Pulli beschränkt. Allen ist gemeinsam, dass sie ihren Lebenslauf, fein säuberlich in Klarsichtfolie verstaut, in den Händen halten.