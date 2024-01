Neue ORF-Serie über Skitalente: „Ich weiß, wie es sich anfühlt“

In der neuen ORF-Serie „School of Champions“ verkörpert Schauspielerin Emilia Warenski ein Skitalent. Was der Leistungssport fordert, weiß sie: Sie klettert fürs Nationalteam.

Ein Wintermorgen in einem Hotel in Bad Hofgastein. An einem Tisch sitzt eine junge Frau: lange Haare unter einer Haube, vertieft in die Biografie von Lindsey Vonn. Hinter ihr liegen mehrere Tage Dreharbeiten, und das Buch liest Emilia Warenski aus beruflichen Gründen: Denn ab kommender Woche ist sie im Fernsehen als Skitalent zu sehen.

Die 19-Jährige ist der Lichtblick von „School of Champions“, einer ORF-Serie über einen Jahrgang eines Gasteiner Ski-Internats: Als Dani Strobl verkörpert sie eine von zehn neu aufgenommenen Schülerinnen und Schülern zwischen Erfolgsdruck und Erwachsenwerden, und noch bevor die erste Folge überhaupt ausgestrahlt wurde, wird in dem Salzburger Skiort Bad Hofgastein bereits die zweite Staffel gedreht.