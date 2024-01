Der schier unaufhaltsame Durchmarsch des Donald Trump

Der Ex-Präsident ist in Iowa als Triumphator in die Vorwahlsaison gestartet. Er dominiert auf allen Ebenen. Die Nominierung ist ihm kaum noch zu nehmen.

Next Stop New Hampshire. Am Dienstag zog der Vorwahlzirkus der Republikaner vom Mittleren Westen in den Nordosten, vom eisigen Iowa in den frostigen Neuengland-Staat, der das Motto „Live free or die.“ im Emblem trägt. Nikki Haley, knappe Dritte, sucht ihre Chance an der Seite des Gouverneurs Chris Sununu, und bei ihren Auftritten bis zur Primary am Dienstag ertönt die „Rocky“-Hymne „Eye of the Tiger“. Haley, die gemäßigte Kandidatin, baut auf unabhängige und moderate Wählerinnen und Wähler im liberal geprägten Nordosten, die dort zu der offenen Vorwahl zugelassen sind – und ein paar Tage später auf ihren Heimvorteil in South Carolina. Ihr deklariertes Ziel: den „Albtraum“ der Neuauflage des Duells Biden-Trump zu verhindern.

Es ist eine vage, wohl eine vergebliche, wenn nicht gar eine verzweifelte Hoffnung. Das Rennen der Republikaner ist vorbei, ehe es so richtig gestartet ist. Neuneinhalb Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA steht der Kandidat der Partei so gut wie fest. Bis zum „Super Tuesday“ am 5. März, mit Vorwahlen in einem Dutzend Bundesstaaten, dürfte die Sache endgültig entschieden sein.