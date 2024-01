ÖTV stellt sich vor Dominic Thiem nach Social-Media-Angriffen

Dominic Thiem wird vehement in den sozialen Medien beschimpft, nun stellt sich der Tennisverband ÖTV schützend vor die ehemalige Nummer 3 der Tenniswelt.

Wien. Bei den Australian Open in der ersten Runde ausgeschieden, noch immer nicht dort, wo er einmal war, von Selbstzweifeln begleitet und jetzt wieder Ziel von eigenartigen Angriffen und Kommentaren auf Social-Media: Dominic Thiem hat es nicht leicht. Jetzt stellt sich erstmals auch der österreichische Tennisverband vor seinen Star und liefert ein Signal, das dem 30-Jährigen Rückhalt geben soll.

„Seit nunmehr zwei Jahren hat es sich eine laute, aber deutliche Minderheit offensichtlich zum Hobby gemacht, über Österreichs langjährigen, verdienten Weltklassespieler Dominic Thiem auf Social Media herzuziehen. Auf Niederlagen wird förmlich nur gewartet, um diese (in noch höflicheren Fällen) mit einem „eh klar“ zu quittieren, in den schlimmeren Fällen mit spöttischen, untergriffigen Kommentaren, die gestern etwa in dieser Äußerung gipfelten: „Wie lang willst du Österreich eigentlich noch in den Dreck ziehen?“

Darauf musste der Tennisverband reagieren, man wolle betonen: „Wir sind sehr stolz auf Dominic Thiem, wie er sein Land nach außen präsentiert und auf seine Erfolge – und das sollte eigentlich auch jeder heimische Tennisfan sein.”

Offenbar hätten einige vergessen, welch Erfolge (u. a. US Open 2020) Thiem gefeiert hat oder wie oft er für Österreich im Davis Cup gespielt hat. Dass Erfolge von einst nach der 2021 erlittenen Handgelenksverletzung weiterhin fern sind, dürfe und könne kein Anlass sein, Sinnbefreites in Form mit Hass erfüllten Kommentaren und Anfeindungen über Thiem zu veröffentlichen. „Der Österreichische Tennisverband erwartet sich auch bei Niederlagen einen respektvollen Umgang gegenüber einem ehemaligen Weltranglistendritten, der enorme Verdienste für das österreichische Tennis vorzuweisen hat, aber auch gegenüber allen anderen Sportlern.“

