Chinas Wirtschaft 2023 um 5,2 Prozent gewachsen

Das Wachstumsziel der Regierung wurde knapp übertroffen. Verwerfungen am Immobilienmarkt, fehlendes Vertrauen bei Konsumenten und vielleicht auch noch eine Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus stellen China aber 2024 vor Herausforderungen.

Die chinesische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr nach offiziellen Angaben um 5,2 Prozent gewachsen. Das teilte das Statistikamt am Mittwoch in Peking mit. Damit wurde das Wachstumsziel der Regierung von rund fünf Prozent leicht übertroffen. Wie im Gesamtjahr legte die zweitgrößte Volkswirtschaft auch im vierten Quartal um 5,2 Prozent zu, wie das Statistikamt mitteilte.

In den drei Quartalen zuvor war die chinesische Wirtschaft um 4,5 Prozent, 6,3 Prozent und 4,9 Prozent gewachsen. Damit wurde das offizielle Wachstumsziel der Regierung leicht übertroffen. Die Erholung nach der Coronapandemie bleibt aber fragil. Unternehmen aus der EU hoffen, dass Peking der Wirtschaft unter die Arme greift - und sich um die größten Baustellen der zweitgrößten Volkswirtschaft kümmert:

Krise auf dem Immobilienmarkt

Die Immobilienkrise in China zeigt weiterhin ihre Wirkung. Große Immobilienentwickler stehen vor massiven Schuldenproblemen, die Risiken für das Bankensystem und die breitere Wirtschaft bergen. Allein der chinesische Immobilienriese Evergrande hat Schulden in Höhe von mehr als 300 Milliarden US-Dollar (276 Mrd. Euro) angehäuft. Im Jänner 2022 kündigte das Unternehmen einen Restrukturierungsplan an, konnte sich aber bisher nicht mit seinen Gläubigern einigen. Der nächste Gerichtstermin steht Ende Jänner an. Peking versucht zwar, den Markt zu stabilisieren, doch die Aussichten bleiben ungewiss.

Zurückhaltung beim Konsum

Auch weil ihre Wohnungen plötzlich weniger wert sind, halten sich viele Chinesen beim Geldausgeben zurück. Das zeigt sich sowohl an der Ladenkassa als auch bei größeren Anschaffungen, die wegen der bestehenden Unsicherheiten aufgeschoben werden. Der Konsum erholt sich nach der Coronapandemie langsamer, als es die chinesischen Wirtschaftsplaner gehofft hatten. Auch deutsche Unternehmen sehen in der Vertrauenskrise der Konsumenten ein Problem, so Jens Hildebrandt, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer (AHK) in Peking. Man stellt sich auf eine Fortsetzung der Hängepartie ein.

Die Preise fallen

Vor dem Hintergrund der geringen Nachfrage sind die Verbraucherpreise in China im Dezember im Jahresvergleich um 0,3 Prozent gesunken. Es war bereits der dritte Monat in Folge mit einem Minus. Ökonomen sehen in dem Trend ein Warnzeichen, dass China in eine längerfristige Deflation rutschen könnte. Deflation ist das Gegenteil von Inflation und bezeichnet den Rückgang des allgemeinen Preisniveaus. Ein Preisverfall auf breiter Ebene entsteht, wenn sich Verbraucher in Erwartung immer weiter sinkender Preise mit Käufen zurückhalten, was wiederum Umsatz, Gewinn und Investitionen von Unternehmen drückt.

Die Bevölkerung schrumpft

China leidet seit langem unter einem starken Geburtenrückgang und einer Überalterung der Bevölkerung. Die Auswirkungen der jahrzehntelangen „Ein-Kind-Politik“ werden immer deutlicher. Bereits das zweite Jahr in Folge ging die Bevölkerung im vergangenen Jahr zurück, wie das Statistikbüro am Montag berichtete. 9,02 Millionen Babys kamen in China noch zur Welt. Gleichzeitig stieg die Zahl der Todesfälle auf 11,1 Millionen. Die Lockerung der umstrittenen Geburtenkontrolle hat seit 2016 nur kurzfristig zu einem leichten Anstieg der Geburtenzahlen geführt. Experten sehen in den hohen Kosten für Wohnen, Bildung und Gesundheitsversorgung in China sowie in der sinkenden Heiratsbereitschaft die eigentlichen Gründe für die besorgniserregende Entwicklung.

Wahlen in den USA sorgen für Unsicherheit

Unsicherheiten ergeben sich für die chinesische Wirtschaft auch durch die geopolitische Lage. Die chinesische Industrie leidet unter der Blockbildung zwischen Ost und West. So hat Washington etwa im Wettlauf um die Entwicklung Künstlicher Intelligenz verschärfte Restriktionen für Chiplieferungen nach China beschlossen. Hinzu kommt, dass in den USA heuer Wahlen anstehen. Sowohl Republikaner als auch Demokraten schlagen dann für gewöhnlich besonders harte Töne gegen China an. Besonders bitter dürfte es für Peking werden, sollte Donald Trump erneut ins Weiße Haus einziehen. Er war in seiner Amtszeit der Auslöser für die deutlich härtere Gangart gegenüber China. (APA/dpa)