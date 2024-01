Rapid: Kühn an Celtic verkauft, Lang als Ersatz geholt

Nicolas Kühn verabschiedet sich uns spült Rapid rund 3,5 Millionen Euro in die Kasse.

Rapid hat Offensivmann Nicolas Kühn für kolportierte 3,5 Millionen Euro an Celtic Glasgow abgegeben und mit Christoph Lang bereits Ersatz verpflichtet.

Rapid gab am Dienstag sowohl den Verkauf Nicolas Kühns als auch die Verpflichtung Christoph Langs bekannt. Als Ablöse für Kühn soll Celtic Glasgow laut britischen Medien rund drei Millionen Pfund (3,5 Mio. Euro) nach Hütteldorf überwiesen haben, sie könnte sich durch Bonuszahlungen noch erhöhen. Jene für Lang, der zuletzt von Sturm Graz an den Ligarivalen TSV Hartberg verliehen war, soll im höheren sechsstelligen Bereich liegen.

Kühn hatte seit Sommer 2022 in 51 Pflichtspielen für Rapid sieben Tore und zehn Assists erzielt. Der 24-jährige Deutsche weilte mit Erlaubnis des Clubs seit Sonntag in Großbritannien, um den Transfer zum schottischen Meister zu finalisieren. „Mit Nicolas Kühn verlässt uns ein wertvoller Spieler“, erklärte Rapids Sport-Geschäftsführer Markus Katzer. „Da für uns schlussendlich auch die Rahmenbedingungen passten, haben wir seinem Wechselwunsch entsprochen.“

U21-Teamspieler unterschreibt bis 2027

Ersatzmann Lang erhielt laut Klubangaben einen Vertrag bis 2027. Über die Ablösemodalitäten machten die Hütteldorfer wie bei Kühn keine Angaben. Der österreichische U21-Teamspieler brachte es für Hartberg seit Sommer auf 20 Einsätze und fünf Tore, das letzte davon erzielte er beim 1:0-Heimsieg der Oststeirer am 11. November gegen Rapid. Wenige Tage später wurde Zoran Barisic als Chefcoach der Grün-Weißen entlassen.

Lang traf bereits am Dienstagabend im Trainingslager der Hütteldorfer in Belek ein. Theoretisch könnte er schon am Donnerstag (15.00 Uhr MEZ) im nächsten Testspiel gegen FC Slovacko für die Grün-Weißen debütieren, auch wenn davon eher nicht auszugehen ist. Formell wechselt der 22-Jährige von Sturm zu Rapid - die Grazer machten von einer Rückholklausel im Leihvertrag mit Hartberg Gebrauch.

Das Anforderungsprofil

„Er hat sich über starke Leistungen in der Bundesliga und im U21-Nationalteam über unsere Landesgrenzen hinweg interessant gemacht“, sagte Katzer über den Neuzugang. „Er passt als junger österreichischer Spieler, der zudem bereits auf reichlich Erfahrung im Profibereich verweisen kann, hervorragend in unser Anforderungsprofil.“ Lang selbst zeigte sich voller Tatendrang: „Ich freue mich auf die ersten Einheiten mit dem Trainerteam und den neuen Mannschaftskollegen sowie auf den ersten Einsatz in Hütteldorf vor der bekannt lautstarken Kulisse, die mich bisher auch immer als Spieler der gegnerischen Mannschaft beeindruckt hat.“