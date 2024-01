N26 will heuer wieder schwarze Zahlen schreiben

Nach mehreren Jahren in der Verlustzone will die von Wienern gegründete Smartphone-Bank N26 heuer wieder in die schwarzen Zahlen kommen.

Nach mehreren Jahren in der Verlustzone will die von Wienern gegründete Smartphone-Bank N26 heuer wieder in die schwarzen Zahlen kommen - zumindest für einzelne Monate in der zweiten Jahreshälfte. Helfen sollen dabei unter anderem neue Produkte, die für mehr Kundenwachstum und eine bessere Kundenrentabilität sorgen sollen. Seit heute, Mittwoch, ist es Kunden möglich, Aktien und börsennotierte Fonds (ETFs) direkt über N26 zu handeln.

Die Digitalbank hat einige schwierige Jahre hinter sich gebracht. Aufgrund strenger Vorgaben der deutschen Finanzaufsichtsbehörde Bafin durfte die Bank nicht so schnell wachsen wie erhofft. Wegen Mängeln in der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung hatte die Bafin der Bank 2021 unter anderem einen Deckel von 50.000 Neukunden pro Monat auferlegt. Weiters setzte die Behörde einen Sonderbeauftragten zur Prävention von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche ein.

Die Bafin attestierte N26 zuletzt deutliche Fortschritte im Hinblick auf die geldwäscherechtlichen Maßnahmen und hat den Neukunden-Deckel auf 60.000 ausgeweitet. Dennoch schaut sie der Bank weiterhin genau auf die Finger. Wie lange die Bafin-Beschränkungen noch aufrecht bleiben, könne man nicht genau sagen, sagte Co-Gründer Valentin Stalf im Gespräch mit der APA. Generell ist er aber zuversichtlich, was die Arbeit mit der Bafin angeht. „Wir haben die Themen erfüllt und wir haben seine sehr gute Kommunikation mit dem Regulator“, so Stalf.

Erste Gewinne im zweiten Halbjahr erwartet

In jeden Fall rechnet die Bank für 2023 sowie 2024 aber mit deutlich besseren Ergebnissen als in den Jahren zuvor. Nach Verlusten von 172,4 Millionen Euro (2021) und 213,4 Millionen Euro (2022) rechnet N26 für das abgelaufene Jahr nur noch mit einem Minus von rund 100 Millionen Euro. Vor allem 2022 hatten Compliance-Ausgaben in Höhe von über 80 Millionen Euro das Ergebnis belastet.

Für das zweite Halbjahr 2024 erwartet die Bank sogar monatsweise bereits erste Gewinne, das Gesamtjahr werde jedoch noch leicht defizitär ausfallen. Der Sprung in die schwarzen Zahlen soll vor allem dank neuer Produkte gelingen, die zu Kundenwachstum und einer verbesserten Kundenrentabilität führen sollen.

So hat N26 heute ein neues Produkt für den Handel mit ETFs und Aktien gestartet. Es wird in Kooperation mit dem deutschen Fintech Upvest betrieben und soll zunächst Kunden in Österreich zur Verfügung gestellt werden. Investments sollen bereits ab einem Euro möglich sein, zunächst nur in 100 ausgewählte ETFs, später soll aber auch Aktienhandel möglich sein. Pro Transaktion sollen nur 90 Cent verrechnet werden.

Kernelemente des Produkts seien die einfache Anwendung, die Kundinnen und Kunden einen unkomplizierten Einstieg ins Trading bieten soll, sowie ein kompetitives und simples Preismodell. „In Österreich halte ich den Depotmarkt für sehr teuer“, sagte Stalf. So sollen einerseits neue Kunden gewonnen, andererseits aber auch bestehende Kunden zu mehr Aktivität bewegt werden.

Die im Vergleich zu anderen Banken günstigen Preise könne man deshalb anbieten, da N26 kurzfristig nicht auf Gebühren aus dem ETF- und Aktienhandel angewiesen sei. „Wir sind in der guten Position, dass das Kerngeschäft - das Retailbanking - sehr gute Umsätze pro Kunde macht und eine sehr gute Profitabilität hat“, so Stalf. „Langfristig sind wir eher daran interessiert, hohe Transaktionsvolumen bei unseren Kunden zu sehen und ihnen zu helfen, Vermögen für die Zukunft aufzubauen, anstatt kurzfristig an hohen Gebühren zu verdienen.“

Trading-Produkt soll in kommenden Monaten ausgerollt werden

In den kommenden Monaten soll das Produkt auch in Deutschland und dann in anderen Märkten ausgerollt werden. Weiters will N26 seinen Kunden künftig auch Sparpläne mit ETFs und Aktien anbieten. Schließlich soll das Trading-Angebot auch in die Abonnement-Struktur von N26 integriert werden - das heißt, dass Kunden mit einem Premium-Konto ein inkludiertes Trading-Kontingent bekommen werden, sagte der N26-Chef.

Bereits seit 2022 kann man über die N26-App mit Krypto-Assets handeln. Hierfür gibt es eine Partnerschaft mit Bitpanda, die auch weiterhin aufrecht bleiben soll.

N26 wurde 2013 von den beiden Österreichern Valentin Stalf und Maximilian Tayentahl gegründet. Die Digitalbank ist laut eigenen Angaben in 24 Ländern tätig und hat über acht Millionen Kundinnen und Kunden sowie rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Hauptsitz der Bank ist in Berlin, weitere Büros gibt es unter anderem in Wien und Barcelona. (APA)