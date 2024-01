Warum die Inflation in Österreich so viel höher als im Euroraum ist

Mieten erklären zum großen Teil, weshalb die Inflation in Österreich deutlich über dem Eurozonen-Schnitt liegt.

Im Vorjahr lag die Teuerung bei 7,8 Prozent und damit mehr als zwei Prozentpunkte über dem Euro-Schnitt. Im Dezember verzeichnete Österreich sogar die zweithöchste Teuerungsrate in der gesamten Eurozone. Was macht Österreich falsch bei der Inflationsbekämpfung?

Und sie stiegen weiter, die Verbraucherpreise. Im Vorjahr lag die Inflation in Österreich bei 7,8 Prozent, wie die Statistik Austria am Mittwoch bekanntgab. Und das auf Basis der 2022 bereits um 8,6 Prozent gestiegenen Preise. Verfolgt man die Preisentwicklung zurück ins letzte Jahr, das nicht von Pandemien oder Kriegen geprägt war, dann ergibt sich seit 2019 ein Anstieg der Preise um fast 22 Prozent. In der Eurozone legten die Preise im Schnitt um nur 17,5 Prozent zu.