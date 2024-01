In der ÖVP mehrten sich zuletzt die Stimmen, die für Herbst geplante Nationalratswahl vorzuziehen. Wie der Koalitionspartner dazu steht – und wer eine Vorverlegung überhaupt veranlassen könnte.

Regulär im Herbst? Oder doch noch vor dem Sommer? Seit Wochen beschäftigt sich die ÖVP mit der Frage nach dem taktisch günstigeren Termin für die Nationalratswahl. Und zuletzt wurde diese Debatte intensiver, Berichten zufolge wurde die Achse der Befürworter eines früheren Termins zuletzt in einer Sitzung der Parteispitze breiter. Mehrere ÖVP-Landeschefs sollen sich intern dafür ausgesprochen haben, offiziell hält man sich jedoch mit derlei Ansagen zurück. In der Kanzlerpartei treffen in der noch offenen Debatte zwei Denkschulen aufeinander: Ein immer größer werdendes Lager ist der Ansicht, dass man der zu erwartenden Schlappe bei der EU-Wahl zuvorkommen müsse – auch, um vor der aus Parteisicht wichtigeren Nationalratswahl eine Personaldebatte zu verhindern.

Diese Sichtweise soll teilweise auch im Umfeld des Kanzlers vertreten werden, sagen ranghohe ÖVP-Leute. Zudem wäre die Mobilisierung der Funktionäre über den Sommer schwieriger als davor. Fallen müsste die Entscheidung aufgrund des monatelangen Vorlaufs wohl in den nächsten Wochen – beispielsweise rund um die Kanzlerrede Ende Jänner –, will man noch vor dem Sommer wählen.

Grüne: „ÖVP soll sich aufs Arbeiten konzentrieren“

Nur: Wie stehen eigentlich die Grünen dazu? Am Wochenende erklärte deren Parteichef, Vizekanzler Werner Kogler, dass er für eine Wahl im Herbst sei. Es gebe schließlich noch etliche Projekte umzusetzen, so Kogler. Und wer sich bei den Grünen umhört, stößt allerorten auf diese Sichtweise. „Wir Grüne arbeiten an Lösungen für Österreich“, heißt es auf Anfrage aus der Partei, „(...) das haben wir weiterhin vor.“ Daher wäre es aus Sicht des ÖVP-Juniorpartners „sinnvoll, wenn sich die ÖVP wieder auf das Arbeiten konzentriert, denn bis Herbst 2024 gibt es noch genug zu tun“. Der ÖVP-Debatte wohne man trotzdem mit einiger Gelassenheit bei, sagt ein Grünen-Insider: Wenn die Türkisen der Ansicht seien, die Koalition aufkündigen zu müssen, wäre man vorbereitet.

Wirklich daran hindern könnten die Grünen die ÖVP daran ohnehin nicht. Die für Neuwahlen notwendige Auflösung des Nationalrates erfolgt entweder im Einvernehmen zwischen Bundesregierung und Bundespräsident oder per Mehrheitsbeschluss im Nationalrat. Und diese Mehrheit gäbe es wohl selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Grünen versuchen würden, eine von der ÖVP offen ausgesprochene Koalitions-Kündigung zu blockieren. Denn sowohl SPÖ als auch FPÖ wollen früher wählen als geplant, beide beantragten in dieser Periode bereits – erfolglos – sofortige Neuwahlen. Für eine Mehrheit würde der ÖVP sogar die Zustimmung einer der beiden Fraktionen genügen. (kk)