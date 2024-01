Irak legt nach Angriffen auf Erbil Beschwerde bei UNO ein

Die iranischen Angriffen auf Ziele im Irak und in Syrien in der Nacht auf Dienstag sind laut Bagdad eine „eklatante Verletzung der Souveränität des Iraks“.

Als Reaktion auf die iranischen Raketenangriffe auf Ziele im Irak hat das irakische Außenministerium eine Beschwerde beim UN-Sicherheitsrat eingelegt. Die staatliche Nachrichtenagentur INA berichtete am Mittwoch, das Außenministerium habe die UN-Mission des Landes in New York angewiesen, die Beschwerde sowohl an den Generalsekretär der Vereinten Nationen als auch an den Präsidenten des UN-Sicherheitsrats weiterzutragen.

Die Beschwerde beziehe sich auf die „iranischen Raketenaggression, die auf die Stadt Erbil abzielten und die zu unschuldigen zivilen Opfern und zu Schäden an öffentlichem und privatem Eigentum führten“, hieß es. Die Angriffe seien eine „eklatante Verletzung der Souveränität des Iraks“.

Zwei Dutzend Raketen abgefeuert

In der Nacht auf Dienstag hatte Irans Revolutionsgarde (IRGC) Ziele im Nachbarland Irak und Syrien mit ballistischen Raketen angegriffen. Die Regierung in Bagdad verurteilte die Attacke. Die Angriffe mit zwei Dutzend Raketen seien Vergeltung unter anderem für die jüngsten Terroranschläge im Iran sowie die Tötung eines hochrangigen IRGC-Offiziers Ende Dezember, teilte das IRGC-Webportal mit. (APA/dpa)