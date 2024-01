Gestohlene Werke von Picasso und Chagall in Belgien entdeckt

Die beiden Werke wurden 2010 in Tel Aviv gestohlen. Ihr Wert beträgt rund 900.000 Dollar.

Die belgische Polizei hat in einem Keller in Antwerpen gestohlene Werke von Picasso und Chagall entdeckt. Die Kunstwerke seien noch in gutem Zustand, teilten die lokalen Behörden am Dienstag mit. Die Werke „Tête“ von Picasso und Chagalls „L‘homme en prière“ wurden 2010 aus dem Besitz eines Kunstsammlers in Tel Aviv gestohlen und sind ca. 900.000 Dollar (ca. 827.000 Euro) wert.

„L‘homme en prière“ von Marc Chagall Reuters / Parquet Of Namur

Die Polizei hatte Ermittlungen eingeleitet, als sie erfuhr, dass ein belgischer Staatsbürger die beiden Gemälde zum Kauf anbot. Der Verdächtige wurde festgenommen. Auch Schmuck im Wert von rund 680.000 Dollar ging bei dem Diebstahl in Tel Aviv verloren. Dieser wurde bisher nicht entdeckt. (APA)