EIne Woche nach Preissenkungen in China hat Tesla den Preis für sein Model Y auch in Österreich und Deutschland gesenkt. Konkret wurden die Preise für das Model Y Long Range und das Model Y Performance um umgerechnet 5000 Euro auf 49.990 Euro bzw. 55.990 Euro gesenkt, was einem Preisnachlass von neun bzw. 8,1 Prozent gegenüber den vorherigen Preisen entspricht. Auch der Preis für das Model Y mit Heckantrieb wurde um 1900 Euro bzw. 4,2 Prozent auf 42.990 Euro gesenkt, wie aus den Angaben auf der Website hervorgeht.

Zwar wurde kein Grund für diesen Schritt genannt, allerdings hatte Tesla in Deutschland im Jahr 2023 mit einem Rückgang der Neuzulassungen um neun Prozent zu kämpfen, während die Verkäufe von Elektroautos in Europas größter Volkswirtschaft um 11,4 Prozent stiegen. Infolgedessen verlor Tesla seine Krone im deutschen Elektromarkt an Volkswagen.

Lieferprobleme und Rabattschlacht in China belasten Autobauer

Die jüngste Preissenkung erfolgte, nachdem Tesla letzte Woche bekannt gegeben hatte, dass es den Großteil seiner Autoproduktion in seiner Fabrik in der Nähe von Berlin vom 29. Januar bis 11. Februar aussetzen würde. Das Unternehmen begründete dies mit einem Mangel an Bauteilen, der auf Änderungen der Transportwege aufgrund von Angriffen auf Schiffe im Roten Meer zurückzuführen sei.

Zudem sind Hersteller von Elektroautos in China, dem weltweit größten Automarkt, in ein Rabattrennen eingetreten, das der Vorstandsvorsitzende von Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, bereits letztes Jahr als „darwinistisch“ bezeichnete.

Das deutsche Förderprogramm für Elektroautos, das ursprünglich bis Ende 2024 gelten sollte, wurde im vergangenen Monat vorzeitig beendet. Es wurde erwartet, dass dieser Schritt die deutschen Autohersteller treffen würde, die bereits damit zu kämpfen haben, die Preise auf das Niveau der chinesischen und US-amerikanischen Konkurrenz zu senken. (Reuters/red)