Heftige Stürze im Streif-Abfahrtstraining

Der Israeli Barnabas Szollos erlitt eine Gesichtsfraktur, der Schweizer Remi Cuche eine Bänderverletzung.

Im Abschlusstraining auf der Kitzbüheler Streif hat es am Mittwoch heftige Stürze und Verletzungen gegeben. Bei Remi Cuche, dem Neffen des ehemaligen Abfahrtsstars und Kitzbühel-Rekordsiegers Didier Cuche, besteht Verdacht auf Bänderverletzung. Ihm hatte es nach einem Schlag das Knie verdreht. Der Israeli Barnabas Szollos kam nach der Mausefalle zu Sturz, schon beim Aufprall verlor er den Helm, wie auf Videoaufnahmen zu sehen ist. Er erlitt eine Kieferfraktur und befindet sich in der Klinik Innsbruck in Behandlung.

Glück hatte Stefan Babinsky, der nach einem Netz-Abflug vor der Traverse unverletzt blieb. Der Steirer fuhr selbst ins Ziel und gab Entwarnung. Cuche und Szollos wurden mit dem Hubschrauber abtransportiert.