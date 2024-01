Sinkt heuer tatsächlich die Inflation?

Der jüngste Anstieg bei den Inflationsdaten sorgt für Verunsicherung. Ökonom Felix Hüfner begründet den Ausreißer und erklärt, wie sich Anleger derzeit positionieren könnten.

Wien. Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA und der Eurozone sorgten für Verunsicherung. Denn die Teuerung für den Monat Dezember legte nach Monaten der Abschwächung erstmals wieder stärker zu. In der Eurozone lag die Inflation im Jahresvergleich bei 2,9 Prozent, in den USA bei 3,4 Prozent.

Geht damit ein Trend sinkender Inflationsraten zu Ende? Felix Hüfner, Europaökonom der UBS Investment Bank, will dies nicht überbewerten. Im Gespräch mit der „Presse“ meint Hüfner, dass die jüngsten Ausreißer nicht überraschend kommen. In der Eurozone habe das mit dem Wegfall einmaliger Sondereffekte vom Dezember 2022 zu tun: Damals wurden Energiebeihilfen an Haushalte und kleine Unternehmen in Deutschland ausbezahlt. Ein Jahr später fehlte dieser dämpfende Effekt. Das ließ die Inflation in Deutschland – und auch insgesamt in der Eurozone – ansteigen.