Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Pakistan greift Ziele im Iran an: Nach einem iranischen Luftangriff auf pakistanisches Territorium hat Pakistan Ziele im Iran angegriffen. Man habe mehrere Militärschläge gegen Terrorverstecke in der Provinz Sistan und Belutschistan durchgeführt, teilte Pakistans Außenministerium am Donnerstag in Islamabad mit. (Mehr dazu.) Auch die USA greifen wieder Ziele der Houthi-Rebellen an. Mehr dazu.

Neue Vorwürfe gegen AfD nach rechtem Treffen: Mario Müller, langjähriger führender Kopf der Identitären Bewegung und Mitarbeiter in einem AfD-Bundestagsbüro, soll sich nach Recherchen von „Correctiv“ bei dem Rechtsextremen-Treffen in Potsdam damit gebrüstet haben, für einen gewaltsamen Übergriff gegen ein Mitglied der linken Antifa-Bewegung mitverantwortlich zu sein. Mehr dazu.

Britisches Unterhaus für Ruanda-Abschiebungen: Großbritanniens Premier Rishi Sunak hat sich im Streit um die Asylpolitik seines Landes gegen parteiinterne Widerstände durchgesetzt. Ein neues Gesetz, mit dem Abschiebungen ins ostafrikanische Ruanda durchgesetzt werden sollen, erhielt im Parlament die nötigen Stimmen. Mehr dazu.

Abschieben auf Biegen und Brechen: „Die Abschiebung von Migranten nach Ruanda ist abstrus. Die Tories setzen sich trotzdem über alle Einwände hinweg.“ Schreibt dazu Thomas Vieregge in der Morgenglosse. Mehr dazu.

Ukrainische Drohnen erreichen Moskau: Ukrainische Drohnen haben in der Nacht auf Donnerstag das Umfeld der Millionenstädte Moskau und St. Petersburg erreicht. Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, wurde je eine Drohne über dem Gebiet Moskau und dem Gebiet Leningrad von Luftabwehreinheiten abgefangen. Mehr dazu.

Happy Birthday Mr. President: Ein Ständchen wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen heute mit hoher Wahrscheinlichkeit gesungen - wenn auch nicht von Marilyn Monroe: Van der Bellen wird heute, Donnerstag, 80 Jahre alt - groß feiern will das Staatsoberhaupt dies aber nicht. Mehr dazu.

Samsungs neue Galaxy S24-Serie und der Galaxy Ring: In der Nacht stellte das koreanische Samsung seine neuen Geräte der Generation S24 vor – und zwar erstmals im Silicon Valley. Die große Neuerung: die Smartphones haben nun ihre eigene KI. Barbara Steinbrenner war vor Ort. Mehr dazu.