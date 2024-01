Für das Gesamtjahr könne dank der anhaltenden Nachfrage nach Spezialchips für Künstliche Intelligenz mit „gesundem“ Umsatzwachstum um die 25 Prozent gerechnet werden.

Die weltweit schwächelnde Konjunktur hat TSMC im Schlussquartal 2023 einen Gewinnrückgang eingebrockt. Allerdings fiel das Minus geringer aus als befürchtet. Der führende Auftragsfertiger für Computerchips teilte am Donnerstag mit, der Überschuss sei um 19 Prozent auf umgerechnet 6,9 Milliarden Euro geschrumpft. Analysten hatten mit 6,6 Milliarden Euro gerechnet. Der Umsatz des wertvollsten asiatischen börsennotierten Unternehmens ging wie erwartet um 1,5 Prozent auf 18 Milliarden Euro zurück.

Für das angelaufene Quartal stellte der taiwanische Konzern Erlöse von 16,5 bis 17,2 Milliarden Euro in Aussicht, nach 15,3 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Die operative Gewinnmarge werde mit voraussichtlich 40 bis 42 Prozent auf dem Niveau des abgelaufenen Quartals liegen. Für das Gesamtjahr könne dank der anhaltenden Nachfrage nach Spezialchips für Künstliche Intelligenz (KI) mit „gesundem“ Umsatzwachstum um die 25 Prozent gerechnet werden. Die Aktien von TSMC stiegen an der Börse in Taipeh um gut ein Prozent. (APA/Reuters)