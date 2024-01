Jordan Henderson: Um jeden Preis raus aus Saudiarabien

Englands Fußballstar Jordan Henderson wird seinen saudiarabischen Klub Al-Ettifaq verlassen. Ein millionenschweres Missverständnis.

Nach nicht einmal einem halben Jahr wird der frühere Liverpool-Star Jordan Jordan Henderson Saudiarabien wieder verlassen. Der 33-jährige Mittelfeldspieler hat sich laut einstimmigen Medienberichten auf eine Vertragsauflösung mit Al-Ettifaq geeinigt und soll zum niederländischen Rekordmeister Ajax wechseln. Eine Bestätigung der Klubs gab es bisher nicht, jedoch werde Henderson bereits heute zum Medizincheck in Amsterdam erwartet, wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet.

So oder so wird das von Anfang an umstrittene Abenteuer des englischen Nationalspielers in der Wüste zu Ende gehen. Zu groß ist sein Wunsch nach Abschied. So groß, dass Henderson offenbar sogar indirekt für seinen eigenen Wechsel zahlen will. Denn laut „Telegraph“ hat Henderson die bisherige Auszahlung seines Gehalts aus Steuergründen hinausgeschoben. Und nun, da er sich mit Al-Ettifaq auf eine Vertragsauflösung geeinigt habe, gehe das Umfeld des 33-Jährigen nicht mehr davon aus, jemals für das halbe Jahr in Saudiarabien (19 Pflichtspiele, fünf Torvorlagen) bezahlt zu werden.

Fünf Millionen Euro Verlust

Nach seinem Wechsel im Sommer hätte Henderson kolportierte 350.000 Pfund pro Monat erhalten, weshalb ihm das halbe Jahr in Saudiarabien umgerechnet fast fünf Millionen Euro eingebracht hätte. Für den Wechsel hatte der einstige Liverpool-Kapitän viel Kritik einstecken müssen – vor allem von zahlreichen Fans aus der LGBTQ+-Community. Immerhin hatte sich der Mittelfeldspieler vor dem Transfer immer wieder gegen Homophobie ausgesprochen.

Die Abkürzung LGBTIQ+ steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Intersexuelle, Queere und andere. In Saudi-Arabien ist Homosexualität verboten.