Kitzbühel, Bad Gastein und Schladming: Trendumkehr in den Skiorten

Laut Immoscout24-Analyse sanken 2023 die Eigentumspreise in zehn von 15 Wintersportorten.

Jahrelang haben die Immobilienpreise gerade in den exklusiven österreichischen Skiorten nur eine Richtung gekannt: nach oben. Doch auch das ändert sich in der schwierigen derzeitigen Lage der Immobilienbranche. Denn voriges Jahr sind die Preise in zehn von 15 Wintersportorten wie Kitzbühel oder Schladming gesunken – und das gleich um knapp 14 Prozent. Zum Teil gibt es nach wie vor immense Steigerungen, zeigt eine am Donnerstag veröffentlichte Analyse der Plattform Immoscout24.

Kitzbühel ist nach wie vor teuerstes Pflaster

Das teuerste analysierte Pflaster bleibt nach wie vor Kitzbühel. Doch sogar im Tiroler Luxusort gab es einen regelrechten Einbruch des Quadratmeter-Medianpreises von 2022 auf 2023 von sieben Prozent. So kam ein Quadratmeter in Kitzbühel voriges Jahr auf rund 12.935 Euro.

Noch größere Rückgänge gab es in den verhältnismäßig günstigen Wintersportorten wie in Bad Gastein (minus 14 Prozent auf 4833 Euro) und auf dem Kärntner Nassfeld (minus zwölf Prozent auf 6224 Euro). Die größten Anstiege gab es im Tiroler Sölden (plus 28 Prozent auf 6442 Euro), in Saalbach-Hinterglemm (plus acht Prozent auf 7867 Euro) und in Sankt Anton am Arlberg (plus fünf Prozent auf 10.000 Euro).

Von den Median-Quadratmeterpreisen her belegt Ischgl den dritten Rang. Dort gab es eine Steigerung von drei Prozent auf 9491 Euro. Nahezu Schnäppchenpreise hab es hingegen im günstigsten analysierten Ort, Semmering (Niederösterreich/Steiermark). Dort gibt es den Quadratmeter im Median um 2397 Euro – nach einem Minus von neun Prozent im vorigen Jahr gegenüber 2022.

„Klare Trendumkehr“ in Sicht

2022 waren die Preise gegenüber 2021 fast in allen Regionen zum Teil deutlich gestiegen. Die Steigerungen erreichten bis zu 35 Prozent. Nun sieht die Immobilienplattform eine „klare Trendumkehr“. „Das Domizil direkt an der Bergbahn rückt damit wieder in greifbare Nähe“, sagt Immoscout24-Österreich-Chef Markus Dejmek. Gründe für die Rückgänge seien wirtschaftliche Unsicherheit, gestiegene Kreditzinsen und eine allgemeine Krisenstimmung.

Preise für Luxus-Chalets steigen ungebremst

Laut Immoscout24-Analyse steigen die Immobilienpreise für Häuser in Kitzbühel weiterhin an und liegen aktuell bei 18.132 Euro pro Quadratmeter. Potenzielle Käufer müssen damit um 14 Prozent mehr bezahlen als noch 2022, während im angrenzenden Skigebiet Brixental/Wilder Kaiser Immobilien ungefähr im selben Ausmaß billiger wurden. Mit 10.439 Euro ist hier der Quadratmeterpreis aber nach wie vor nahezu doppelt so hoch wie in den ebenfalls beliebten Regionen Kaprun und Zell am See (minus neun Prozent, 5789 Euro pro Quadratmeter im Median).

