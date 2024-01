Die Promis haben es auch nicht leicht. Die große Frage am Freitag lautet: Hahnenkamm oder Allianz-Arena, Abfahrtsspektakel oder Trauerfeier für Franz Beckenbauer?

Für Arnold Schwarzenegger begann das Kitzbühel-Wochenende mit einem unfreundlichen Akt auf dem Münchner Flughafen: Welcome to Bavaria! Hollywood-Star hin, Ex-Gouverneur her: Der Zoll hielt „Arnie“ fest, weil er eine Luxusuhr nicht deklariert hatte. Die Beamten sollten seinen Spruch als Drohung auffassen: „I’ll be back.“ Ein Arnold Schwarzenegger lässt das nicht auf sich sitzen.

So ein Jetset-Dasein ist halt ziemlich hart. Und am härtesten trifft es nun die Münchner mit Feriendomizil in Kitzbühel. Am Freitag stehen die Promis – insbesondere die Skifahrer und Fußballer unter ihnen – vor einem Dilemma: Kitz oder Franz, Streif oder Allianz-Arena, Abfahrtsspektakel oder Trauerfeier für Franz Beckenbauer im Bayern-Stadion in München.

In München zollt Startenor Jonas Kaufmann seinem Jugendidol Tribut, während sich Bundeskanzler Olaf Scholz auf ein Pfeifkonzert einstellen muss. In Kitzbühel wie in München geben sich Krethi und Plethi die Ehre. Doch wie sollen sie angesichts des Wochenendverkehr-Chaos beides unter den Seppl-Hut bringen: die Weißwurst-Party in Kitz und den Abschied vom „Franz“, dem langjährigen Wahl-Kitzbüheler? Wer keinen Hubschrauber bei der Hand hat, muss schon über die übernatürlichen Kräfte eines Actionhelden à la Schwarzenegger verfügen.

E-Mails an: thomas.vieregge@diepresse.com