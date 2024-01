Sonniges Wochenende mit frostigen Morgen in Österreich

In der Nacht auf Freitag wird es noch winterlich. Am Wochenende steigen die Temperaturen zunehmend an. In der Früh bleibt es aber kalt.

Vor dem Wochenende kommt in Österreich noch ein kurzer Wintereinbruch. Danach wird es zunehmend milder, so die Prognose von Geosphere Austria. Die Höchstwerte steigen zwar bis Dienstag stetig an, da kann es bis zu zwölf Grad im Plusbereich geben, die Frühtemperaturen bleiben jedoch trotzdem frostig.

Der Freitagvormittag bringt noch viele Wolken und im Süden und zum Teil auch im Westen schneit es, sonst ist es meist trocken. Am Nachmittag lockern die Wolken rasch auf und oft zeigt sich noch die Sonne. Nur im Süden und Südosten bleibt es weitgehend trüb, der Schneefall klingt aber auch dort am Nachmittag ab. Der Wind aus West bis Nordwest bläst vor allem am Alpenostrand und auf den Bergen noch lebhaft bis stark, ansonsten eher schwach bis mäßig. In der Früh hat es minus sieben bis plus ein Grad. Tagsüber gibt es kaum Bewegung nach oben und minus zwei bis plus drei Grad sind zu erwarten.

Sonne am Wochenende

Schon am Samstag bringt dann ein Hochdruckeinfluss im ganzen Land sehr sonniges Wetter. Der Wind bläst vor allem im Nordosten mäßig, stellenweise auch lebhaft, sonst nur schwach. Frostige Frühwerte liegen meist bei minus zwölf bis minus drei Grad, in einigen schneebedeckten Tälern ist es sogar noch kälter, die Tageshöchstwerte liegen zwischen minus zwei bis plus fünf Grad.

Auch am Sonntag scheint großteils die Sonne. Lediglich um die Mittagszeit zieht ein Wolkenband von West nach Ost über Österreich. Dabei bleibt es aber trocken und meist auch schwach windig. Die Frühtemperaturen sind mit minus zwölf Grad bis minus zwei Grad ähnlich wie am Vortag. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei minus eins bis plus acht Grad erreicht.

Regen zu Wochenbeginn

Am Montagvormittag überwiegt in den meisten Landesteilen sonniges Wetter und die Temperaturen erreichen wieder zweistellige Pluswerte. Von Westen ziehen aber bereits erste dichtere Wolken auf, die sich bis zum Abend immer weiter in Richtung Osten und Südosten ausbreiten. Während der Abendstunden beginnt es in Vorarlberg und Tirol sowie in Oberösterreich und im Waldviertel zu regnen. Der Wind weht lange Zeit schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen, dreht dann auf West und frischt deutlich auf. Nach Frühtemperaturen zwischen minus zwölf bis minus ein Grad geht es auf ein bis zehn Grad hinauf.

Eine Warmfront erfasst dann am Dienstag Österreich. Damit breiten sich von Westen im Laufe des Vormittags dichte Wolken auf nahezu alle Landesteile aus. Bis Mittag regnet es außerdem von Vorarlberg bis Oberösterreich bereits häufig. Bis zum Abend muss schließlich in allen Landesteilen nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten verbreitet mit Regen gerechnet werden. Weitgehend trocken, aber ebenfalls mit vielen dichten Wolken bleibt es lediglich im Süden. Der Wind weht mäßig bis lebhaft. Die Temperaturen steigen nach minus fünf bis plus vier Grad in den Morgenstunden auf vier bis zwölf Grad. (APA)