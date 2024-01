Mehrtägige Haftstrafen für Teilnehmer an Protesten in Russland

Hunderte hatten im russischen Gebiet Baschkortostan gegen die Inhaftierung eines Oppositionellen protestiert. Immer weniger Menschen trauen sich, ihren Unmut auf der Straße zu äußern

Nach Protesten in Russland zur Unterstützung eines Oppositionellen sind sechs Teilnehmer der Kundgebung zu mehreren Tagen Haft verurteilt worden. Sie hätten an einer nicht genehmigten Veranstaltung teilgenommen, die zur Behinderung von lebenswichtiger Transportinfrastruktur geführt habe, erklärte ein Gericht in Ufa, der Hauptstadt Baschkortostans, am Donnerstag zur Begründung. Fünf von ihnen seien zu zehn Tagen Haft, der sechste sei zu 13 Tagen Haft verurteilt worden.

Mehr lesen Seltener Protest: Hunderte Russen demonstrieren gegen Haft von Bürgerrechtler

Sie waren am 15. Jänner bei einer Demonstration zur Unterstützung eines Oppositionellen in der Kleinstadt Baimak festgenommen worden. Dort sollte Fail Alsynow, der den Angriff Russlands auf die Ukraine scharf kritisiert hatte, vor Gericht gestellt werden. Zwei Tage später verurteilte das Gericht Alsynow dann zu vier Jahren Haft wegen „Anstachelung zum Hass“. Der Umweltaktivist bestritt die gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

Nach dem Urteil kam es in Baimak erneut zu Protesten und Zusammenstößen zwischen der Polizei und mehreren tausend Menschen, die sich zur Unterstützung des Aktivisten versammelt hatten. Nach Angaben der russischen Menschenrechtsgruppe OWD-Info wurden die Demonstranten mit Tränengas auseinander getrieben, etwa 20 Menschen wurden demnach festgenommen.

Angeblich ausländische Drahtzieher

Der Präsident des Regionalparlaments, Konstantin Tolkatschew, forderte die Bewohner von Baschkortostan auf, „ihre Meinung im Rahmen des Gesetzes“ zu äußern. Er erklärte, die Demonstranten seien von Provokationen aus dem Ausland angestachelt worden - eine gängige Darstellung russischer Vertreter zur Erklärung von Unruhen.

Protest auf der Straße ist in Russland, wo jede Kritik an der Führung mit Gefängnis bestraft werden kann, äußerst selten geworden. Größere Protestbewegungen gab es im Herbst 2022, als Hunderttausende Reservisten zur Verstärkung der Truppen in der Ukraine mobilisiert wurden.

Russland geht seit Beginn der Offensive in der Ukraine mit großer Härte gegen Andersdenkende vor. Tausende Menschen wurden festgenommen oder mit Geldstrafen belegt. (APA/AFP)