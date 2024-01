Russin gewinnt längsten Tiebreak-Thriller eines Grand-Slams

Anna Blinkowa gewann in Melbourne gegen Elena Rybakina im dritten Satz mit 6:4, 4:6, 7:6 (22:20). 42 Punkte im Tiebreak nach 31:18 Minuten sind neuer Grand-Slam-Rekord. Holger Rune, Schützling von Boris Becker, schied aus.

Damentennis kann härter ausfallen als manch Kritiker glauben mag. So sehen war das bei den Australian Open, in der zweiten Runde des ersten Grand-Slams des Jahres lieferten sich die Kasachin Elena Rybakina und die Russin Anna Blinkowa einen extrem langen Schlagabtausch. Die Partie musste im dritten Satz in den Tiebreak, erst bei 22:20 fiel für Blinkowa die Entscheidung.

Es waren Überstunden, aber bei Weitem kein Tiebreak-Rekord. 36:34 endete im Jänner 2013 im ersten Satz des Future-Turniers in Plantation der Vergleich von Benjamin Balleret und Guillaume Couillard. 24:22 stand es im Februar 2022 beim ATP-Turnier in Dallas zwischen Reilly Opelka und John Isner, das war der längste Tiebreak seit dem Start der ATP-Tour im Jahr 1990.

Aber, auf Grand-Slam-Ebene ist es unerreicht mit 42 Zählern nach 31:18-Minuten.

Aus für Becker-Schützling Rune

Auch für Holger Rune endete Melbourne früher denn gedacht. Der Däne, 20, Nummer acht der Welt und betreut von Boris Becker, verlor gegen den französischen Wildcard-Spieler Arthur Cazaux mit 6:7 (4:7), 4:6, 6:4, 3:6. Becker, der dreimalige Wimbledonsieger, war jedoch nicht in Australien dabei Er begleitet das erste Grand-Slam-Turnier der Saison als TV-Experte bei Eurosport von München aus.