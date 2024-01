Das stark expandierende und börsennotierte Unternehmen tätigt damit den größten Zukauf in seiner Geschichte - und treibt den Aktienkurs des deutschen Rivalen Katek um 18 Prozent hoch. Der Personalstand der Linzer steigt auf 8.000. Am Donnerstag hoben sie auch ihre Umsatz- und Gewinnziele an.

Mit der größten Akquisition der Firmengeschichte will die Linzer IT-Firma Kontron (vormals S&T) den Markt für regenerative Energien und Elektromobilität erobern. Der österreichische Spezialist für die selbstständige Kommunikation zwischen Geräten („Internet of Things, IoT“) kündigte am Donnerstag den Kauf eines rund 60-prozentigen Anteils am deutschen Rivalen Katek zu 15 Euro je Aktie oder insgesamt knapp 129 Mio. Euro an. Für die restlichen Aktien veranschlagt das Kontron-Management einen Bedarf von rund 55 Millionen Euro, wie es in einer Konferenz mit Analysten ausführte.

Die Transaktion soll weiteren Angaben zufolge bis März abgeschlossen werden, sofern die Kartellbehörden grünes Licht geben. Anschließend sei ein Pflichtangebot an die übrigen Aktionäre geplant, um die restlichen Anteile zu übernehmen und Katek von der Börse zu nehmen. Katek-Titel stiegen daraufhin um bis zu 18 Prozent auf 15,05 Euro, so stark wie noch nie.

Mit den über 3200 Beschäftigten von Katek wächst Kontron auf eine Größe von rund 8000.

Neben der Übernahmeankündigung hob Kontron die Ziele für Umsatz und Gewinn 2024 auf mindestens 1,9 Mrd. beziehungsweise rund 100 Mio. Euro an. Darüber hinaus stellte Firmenchef Hannes Niederhauser mittelfristig deutlich steigende Erträge in Aussicht.

Der Kurs der Kontron-Aktie stieg gestern um knapp drei Prozent auf 22,90 Euro. Mit der Einkaufstour der jüngeren Zeit soll bei Kontron nach vier Übernahmen im Jahr 2023 erst einmal Schluss sein. Die Übernahmestrategie sei vorerst abgeschlossen, hieß es. (APA/Reuters)