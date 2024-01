EU beschließt strengere CO2-Standards für schwere Fahrzeuge

Flotten von schweren Nutzfahrzeugen sollen bis 2030 um 45 Prozent weniger Emissionen verursachen als noch 2019. Für innerstädtische Busse sind gesonderte Regeln geplant.

In der EU sollen künftig strengere CO₂-Emissionsstandards für Flotten von schweren Fahrzeugen (z.B. Lkw oder Busse) gelten. Das EU-Parlament und der Rat (der Mitgliedstaaten) haben sich am Donnerstag in Brüssel auf eine entsprechende Regelung geeinigt, heißt es in einer Ratsaussendung. Die Einigung sieht vor, dass die Flotten von schweren Nutzfahrzeugen bis 2030 um 45 Prozent weniger Emissionen verursachen dürfen als noch 2019.

Bis 2035 sollen es 65 Prozent sein und bis 2040 dann 90 Prozent. Mit seiner Forderung einer Reduktion um 70 Prozent bis 2035 konnte sich das Parlament nicht durchsetzen. Ausnahmen von den gesetzten Zielen soll es zum Beispiel für landwirtschaftliche, militärische oder von der Feuerwehr oder Rettung benutzte Fahrzeuge geben.

Eigene Regeln für innerstädtische Busse

Gesonderte Regeln solle es für innerstädtische Busse geben. Ab 2035 sollen nur mehr zu 100 Prozent emissionsfreie Busse neuzugelassen werden. Bis 2030 wird eine flottenweite Reduktion von 90 Prozent gefordert. Auch hier wollte das Parlament (wie von der EU-Kommission ursprünglich vorgeschlagen) schon 2030 eine 100-prozentige Reduktion anpeilen.

Die vorläufige Vereinbarung wird nun den Vertretern der Mitgliedstaaten im Rat und dem Umweltausschuss des Parlaments zur Billigung vorgelegt. Nach deren Genehmigung muss der Text von beiden Institutionen noch offiziell angenommen werden, bevor er im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden und in Kraft treten kann. (APA)