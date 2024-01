Sprachforscher widersprechen populären Ableitungen: Hall habe nicht Salz bedeutet, sondern den Ort, wo Salz produziert wird.

Salzburg, Salzach, Salzkammergut, aber auch Hall, Hallein, Hallstatt: Diese Namen belegen, wie wichtig der Salzabbau für diese Gegenden war, schon in keltischer Zeit, also in der von Kelten getragenen Latène-Kultur (ab 450 v. Chr.). Das liest man derzeit allerorten, und oft eine weitere Erklärung dazu: Das Wort Hall sei keltisch und bedeute Salz.